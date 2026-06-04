中科實中學生訪德國姐妹校 書法珍奶展現台灣文化

國立中科實驗高級中學20名國高中部與雙語部的學生昨日前往德國拜訪姐妹校，疫情後首度重啟實體交流，中科實中帶上書法用具、珍珠奶茶的材料，在交流中展現台灣文化魅力。

國立中科實驗高級中學今天發布新聞稿，校長秦文智與雙語部輔導組長鄭惟元，昨天帶領20名國高中部與雙語部的學生前往德國。首站拜會駐德代表處，大使谷瑞生親自接見，谷瑞生勉勵學生要「勇於發問、勇於為自己國家發聲，並在國際關係中堅定支持朋友」。

谷瑞生分享「三個馬上」，即「馬上放過自己、馬上放過別人、馬上守護身體密碼」，勉勵學生在追求卓越的同時，也要懂得釋懷與照顧身心健康。

中科實中提到，中科實中與德國多貝爾盧格基爾夏因教會學校 （Evangelisches Gymnasium Doberlug-Kirchhain ），雙方在2017年締結姐妹校，展開互訪，後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改為線上交流，今年恢復實體交流。

這次參訪，為展現台灣文化魅力與互惠精神，中科實中準備了20組書法道具（涵蓋磨墨體驗與現成墨水寫春聯），以及現煮珍珠奶茶的豐富材料，台灣學生親自帶領德國學伴進行兩場別開生面的文化工作坊。

參訪團此次也將拜訪捷克布拉格，疫情期間在捷克參議院副議長與台灣外交部的牽線下，中科實中與其他兩所園區實中，以及3所布拉格學校共同組成了「台捷中學聯盟」，這次將造訪姐妹校揚帕拉赫高中（Jan Palach Private High School ）。