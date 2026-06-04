高雄國小墜樓教師後天公祭 市府調查報告尚未出爐
高雄市上月25日發生國小教師校園墜樓身亡案，引發各界關心校園霸凌、校事會議及教師承受壓力等問題，該教師6月6日將在市立殯儀館舉辦告別式，市長陳其邁預告他會去追悼死者，另外明天將邀集兩個教師團體討論，擬定配套方案支持老師。不過教育局相關調查程序仍在進行，未有進一步說明。
國小教師墜樓案眾說紛紜，至今仍未有具體調查報告出爐，不過外界傳言未平息，甚至衍生出北高雄其他優秀老師長期遭受校事會議調查而身心俱疲的情況。
市長陳其邁今早在議會被問及是否會墜樓老師告別式，以及目前調查進度為何？陳其邁表示，他先前已去慰問家屬，他覺得老師很辛苦，未因少子化壓力減輕，反而承受非常大壓力，所以除會有專門小組來釐清整個事件發生過程之外，市府也支持成立教師支持諮詢小組，期待能夠充分落實教師權利保障。
陳其邁說，如在校事會議前，有關教師權益的這個部分，怎樣透過調解、調處來避免冗長程序，因而增加老師行政或整個教學負擔，明天市府會跟兩個教師團體討論，擬定相關配套方案支持老師。
此外，立委柯志恩拋出研擬教師專法及離線權等措施。陳其邁認為，整個諮詢及支持的小組裡面，涉及不同團體的意見整合，市府會就各個方案進行討論。
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