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鎖定具潛力但缺乏資源 「極星守護計劃」精準扶植基層四小將挺進職棒

聯合報／ 記者游昌樺／即時報導
台東體中明日之星壯金銘（左二）與楊益（右二），靠著驚人棒球天賦克服環境逆境，畢業後將分別挺進台鋼科大與國立台東大學延續棒球夢。圖／浪凡慈善基金會提供
台東體中明日之星壯金銘（左二）與楊益（右二），靠著驚人棒球天賦克服環境逆境，畢業後將分別挺進台鋼科大與國立台東大學延續棒球夢。圖／浪凡慈善基金會提供

四月的棒球錦標賽才剛落幕，但對許多來自偏鄉與弱勢家庭的孩子而言，人生真正的挑戰，往往不只在球場上。長期深耕花東、關注偏鄉兒少、中低收入戶與弱勢家庭的浪凡慈善基金會，今（3）日正式宣布啟動「浪凡－明日之星極星守護計劃」，以「長期陪伴、精準扶植」為核心，鎖定具潛力卻缺乏資源的基層球員，提供客製化球具、營養補給與升學支持，希望讓更多孩子，不因家庭環境而被迫放棄夢想。

「有些孩子缺的，不是努力，而是一個有人願意相信他的機會。」董事長馬詠睿感性表示。此次接受「極星守護計劃」支持的四位小將，皆來自經濟弱勢、單親或隔代教養家庭，卻靠著驚人自律與球場表現，一步步走向更高殿堂。

來自單親與隔代教養家庭的花蓮體中「二刀流」小將黃畯邵，靠的是超齡抗壓性與穩定打擊能力；身高183公分、最快球速144公里的台東體中火球男壯金銘，則帶著強烈企圖心前進台鋼科大，持續打磨自己的王牌投手之路。

而曾在黑豹旗繳出「防禦率0」亮眼成績的羅東高工投手郭靖源，長期在家庭與課業間自律前行，如今順利考取開南大學，正式進入郭李建夫教練培育體系；歷經雙親離世傷痛的台東體中重砲手楊益，則選擇留在台東大學繼續升學，在現實壓力與棒球夢之間，努力為自己揮出下一支長打。

極星守護計劃是希望能像夜空中的北極星，陪伴孩子們度過最艱難的環境考驗，伸出雙手成為他們的後盾，期待未來在成棒或職棒大舞台發展，也要懂得回饋，把這份溫暖傳遞下去，回頭拉拔一樣辛苦的學弟。也讓孩子們知道，出身無法選擇，但高度由自己定義，讓這份愛在紅土上形成善的循環！

在捐贈儀式現場，董事長也對現場所有球隊隊友溫暖喊話：「畯邵去追夢是大家的驕傲，只要你們肯拼、有潛力，浪凡慈善基金會隨時都在這裡，當大家最堅實的後盾！」這番話不僅拉高了公益格局，更讓現場不少孩子紅了眼眶。

而守護計劃最大特色，在於全面採取「去現金化」扶植模式。由第一線教練團與基金會共同精細盤點需求，直接提供高品質球具、裝備與定向營養補給，確保每一份資源都100%轉化為孩子追夢路上的實際力量。

守護計劃鎖定具潛力卻缺乏資源的基層球員，讓更多孩子，不因家庭環境而被迫放棄夢想。 圖／浪凡慈善基金會提供
守護計劃鎖定具潛力卻缺乏資源的基層球員，讓更多孩子，不因家庭環境而被迫放棄夢想。 圖／浪凡慈善基金會提供

台東大學 棒球

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