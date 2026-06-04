「最南端不做最後端」屏東攜手均一簽5年MOU打造AI教育轉型示範縣市
迎接AI時代教育轉型，屏東縣長周春米與財團法人均一平台教育基金會董事長暨執行長呂冠緯昨3日在縣府簽署為期5年「教育數位暨AI轉型合作備忘錄（MOU）」，公私協力推動教育數位與AI轉型，合作範圍從國小至高中，包括促進行政增效、教師增能與適性學習，打造全台先行教育AI轉型示範縣市。
竹田國中的兩名國三學生，運用均一旗下AI英語家教「Jutor」現場展示，他們以英文介紹屏東景點、美食，AI化身口說練習夥伴，即時給予回饋、重新調整文字。縣長周春米說，科技跨越城鄉與資源限制，增加孩子開口說英文的自信與機會。
周春米表示，均一平台長年與屏東合作，今年3月底縣府舉辦「AI學習日」，全縣2000名學童運用該平台AI工具同步上課。面對AI教育轉型，屏東走在很前面，更是全國第一個與均一平台簽署長達5年MOU的縣市，從高中、國中小推行AI教育轉型，讓屏東教師將AI融入教學日常，學生也能輕易從平台中獲取知識。
「我們雖然在最南端，但絕對不會是在最後端！」周春米表示，學習場域裡，大家走的步伐不會一樣大、速度也不同，面對孩子學習的差異化，感謝均一建立平台，讓大家有更充裕時間與空間學習，她身為屏東大家長，幫孩子把握住機會，讓孩子在AI的世界和平共存。
均一平台教育基金會董事長呂冠緯指出，均一作為教育科技非營利組織，不只是提供數位工具，致力建構永續教育生態系，簽署MOU，與屏東縣建立更全面合作，一次性的活動朝向帶狀課程規畫，屏東也是均一在全台唯一從國小到高中合作的縣市，希望跟屏東一起走得更遠，屏東不只是科技的屏東，更是國際的屏東。
教育處表示，屏東縣教育體系長期運用均一平台，2025年更集結10所學校組成「屏東縣國中數學課中差異化教學跨校聯盟」，本次合作內容涵蓋行政效能AI應用、教育領導者AI增能、差異化教學深化、AI素養課程常態化、英語 AI 學習資源引入，以及生涯探索計畫等六項，未來持續與均一深化屏東教育AI轉型，從教育行政端到教學現場，啟動教育生態系的升級。
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