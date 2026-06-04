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廣角鏡／桃園大溪百吉國小石門水庫划SUP 領畢業證書

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
圖／桃園市政府新聞處提供
圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市大溪區百吉國小位於石門水庫集水區，校方從小鼓勵學童接觸水域運動、生態保育等，昨也替今年十三名畢業生舉辦別開生面的水上畢業典禮。畢業生趁著好天氣下水，划立式划槳（ＳＵＰ）領取漂浮在水面上的雷雕畢業證書，留下難忘的畢業回憶，副市長蘇俊賓也一路陪同挑戰。

畢業證書 石門水庫 畢業典禮 蘇俊賓

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