廣角鏡／桃園大溪百吉國小石門水庫划SUP 領畢業證書

又到了六月畢業季，今(3)日汐止區崇義高中今年一樣選在圖書館大同分館演藝廳舉行畢業典禮，不但有學生帶來精彩表演，學校今年榜單成績也依舊亮眼，其中還有遠從花蓮、台東的原住民同學，選擇到崇義就讀，就是為了能延續自己打球的夢想，這三年他們打球運動也兼顧學業，考上自己理想中的學校，要邁向人生中新的旅程。

2026-06-03 19:37