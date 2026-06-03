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畢典含金量最高是它？全校僅6人達陣 網力挺「這獎項」該排市長獎前面

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著鳳凰花開的畢業季到來，校方在典禮上表揚表現優異的學子已是慣例。不過，除了課業成績名列前茅之外，有另一種獎項的獲獎難度被認為更勝一籌。示意圖／AI生成
隨著鳳凰花開的畢業季到來，校方在典禮上表揚表現優異的學子已是慣例。不過，除了課業成績名列前茅之外，有另一種獎項的獲獎難度被認為更勝一籌。示意圖／AI生成

隨著鳳凰花開的畢業季到來，校方在典禮上表揚表現優異的學子已是慣例。不過，除了課業成績名列前茅之外，有另一種獎項的獲獎難度被認為更勝一籌。有網友在Threads發文，認為畢業典禮應該把「全勤獎」的頒獎順序移到象徵最高榮譽的市長獎之前，鄉民直呼「全校300個只有6個人全勤」。

一名女網友日前在Threads發文，她直呼「全勤獎應該在市長獎前面」，短短一句話引起不少人討論，「全校300個只有6個人全勤」、「我們完中（完全中學）有人六年全勤欸超強」、「我高中全勤獎真的覺得有點驕傲」；此外，一名學霸鄉民表示自己國中時同時拿下市長獎與全勤獎，但他仍認為「全勤是最強的」。

對於全勤獎，本站也曾報導，一名網友認為全勤獎等於是讓學生生病不要請假，甚至有些人為了得獎抱病上課，「是很有問題的設計」。

有其他鄉民指出，全勤獎的初衷在於鼓勵學生培養守時、負責的個性，但它最大的問題在於將「完全不請假」當成值得鼓勵的事情，沒有區分出請假的理由。此制度可能會讓學生產生「我還是要去，否則前面努力就白費了」的心理，實際上就是變相鼓勵硬撐。

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