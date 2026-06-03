江啟臣牽線運彩公會理事長何昱奇 贈國小羽球10箱、獲獎還送10萬元

台中市西區忠明國小羽球隊最近連連在比賽中獲獎，但卻因羽球價格大漲，苦無足夠的羽球可練球。在立法院副院長江啟臣和市議員張彥彤牽線下，中華民國運彩公會理事長何昱奇今前往打氣並一口氣捐贈10箱羽球，市價約30萬元，還允諾未來該校若在賽事中獲得前3名，他都會捐10萬元予以鼓勵。

受何昱奇感染，台中市羽球委員會主委謝震穎也當場表示，將捐出兩箱羽球提供選手們練球使用。張彥彤也說，球隊訓練時若需要點心、飲料也請盡量跟他說，他會提供。

忠明國小羽球隊在教練團帶領下，不僅去年在全國國小盃羽球錦標賽中獲得五年級男子單打第三名，更在台北市青年盃、台中太陽盃及風城盃等各大全國賽事中獲獎，成績受矚目。

江啟臣說，他知道何昱奇支持發展運動不遺餘力，尤其主張要在選手還未成名前就給他幫助，而不要等到得獎有名了才錦上添花的說是「台灣之光」所以願意把很多資源貢獻在校園裡的學生們。他感謝何昱奇的努力，也祝福忠明國小的小朋友不至於因為沒有球可以練而荒費了這項運動。

何昱奇說，羽球是十分適合台灣人的運動，希望小朋友們都能愛運動，將來身體健康又能獲得各界矚目。他同時也提醒小朋友們，運動和比賽同時，也是培養禮貌和學習做人態度的時候，鼓勵小朋友們在場上要有禮節，這也才是學習運動的根本。

忠明國小校長陳光鑫和羽球隊總教練何佳穎都感謝江啟臣和何昱奇等的付出，何佳穎說，選手們要維持這項興趣，無論是練球、外出比賽都要花費，很感謝學校和各界經常代為募款和資源，才能讓項運動持續推展下去，身為教練她十分感動，一定會帶領小朋友好好練球，同時能獲得好成績。

中華民國運彩公會理事長何昱奇說，羽球是十分適合台灣人的運動，希望小朋友們都能愛運動，將來身體健康又能獲得各界矚目。記者黃寅／攝影

忠明國小羽球隊總教練何佳穎（右二）致贈小朋友親自寫的感謝卡給立法院副院長江啟臣（右四）和運彩公會理事長何昱奇（右三）等人。記者黃寅／攝影

忠明國小羽球隊總教練何佳穎（中）致贈小朋友親自寫的感謝卡給立法院副院長江啟臣（左）和運彩公會理事長何昱奇（右）等人。記者黃寅／攝影

立法院副院長江啟臣和市議員張彥彤牽線，中華民國運彩公會理事長何昱奇今前往台中市忠明國小打氣並一口氣捐贈10箱羽球，市價約30萬元。記者黃寅／攝影