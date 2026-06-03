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汐止區崇義高中畢業典禮 偏鄉、原民學子翻轉逐夢

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
孩子們歷經磨練到今日學成，期許他們帶著這份堅韌不拔的精神，勇敢邁向人生下一個新旅程。圖／觀天下有線電視提供
孩子們歷經磨練到今日學成，期許他們帶著這份堅韌不拔的精神，勇敢邁向人生下一個新旅程。圖／觀天下有線電視提供

又到了六月畢業季，今(3)日汐止區崇義高中今年一樣選在圖書館大同分館演藝廳舉行畢業典禮，不但有學生帶來精彩表演，學校今年榜單成績也依舊亮眼，其中還有遠從花蓮、台東原住民同學，選擇到崇義就讀，就是為了能延續自己打球的夢想，這三年他們打球運動也兼顧學業，考上自己理想中的學校，要邁向人生中新的旅程。

典禮現場氣氛溫馨熱烈，畢業生們帶來一連串精彩絕倫的才藝表演，有女團及男團帶來精彩舞蹈，以及畢業生鋼琴和古箏演奏，為三年的高中生涯畫下完美句點，也展現了崇義學子蓬勃的朝氣與多元才華，當天包括新北市議員張錦豪以及蘇錦雄都出席參加，為畢業生獻上祝福。

今年崇義高中的升學榜單依舊亮眼，交出傲人成績單，在眾多畢業生中，有幾位遠從花蓮、台東跨越中央山脈而來的原住民同學，當初他們懷揣著對運動的熱血，毅然選擇來到崇義高中就讀，就是為了能在專業的環境中延續自己的球類運動夢想，在校三年，不但能夠達成自己打棒球的夢想，也順利考取心中理想的大學。校方表示，看著孩子們歷經磨練到今日學成，期許他們帶著這份堅韌不拔的精神，勇敢邁向人生下一個新旅程。

從花蓮來的太魯閣原住民，崇義高中畢業生詹李孟鴻說，很感謝崇義高中這三年來的栽培，讓自己變得獨一無二，國中以前是在花蓮讀書，沒有碰過棒球，但是很熱愛棒球，所以來到崇義高中選擇打棒球，在學校除了打棒球也讓自己學到不同的技能，像是跳舞，還有讓自己彈音樂玩音樂，可以讓每位孩子發展出不同的興趣，也讓自己考上好多好的大學。以前的夢想是考上國立體育大學，但是球技沒有很好，但是有原住民的身份，所以考取了國立體育大學的體育推廣原住民專班，也同時申請入學考上台灣體大學的一般組，然後繁星上了台北商業大學，感謝崇義高中讓自己在這三年學習之後，能夠考上好的大學。

來自台東阿美族的崇義高中畢業生表示，國中是在台東讀書，因為北部比較有舞台讓大家看見，也感謝崇義高中的教導，讓自己有很多的成長，大學考上台北師大，是教練跟老師不斷的鼓勵，才能上這所大學。

畢業典禮 原住民 台東

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