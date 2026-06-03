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微星科技翻轉營養午餐 愛心造福萬金學子

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
微星科技持續對偏鄉北海岸各校的營養午餐基金進行捐贈，讓學生們吃得更好。圖／紅樹林有線電視提供
微星科技持續對偏鄉北海岸各校的營養午餐基金進行捐贈，讓學生們吃得更好。圖／紅樹林有線電視提供

科技大廠發揮愛心，為偏鄉教育注入溫暖力量！微星科技此次特別前往金山高中，大方捐贈營養午餐基金，捐贈儀式上由新北市教育局副局長劉明超與萬金地區多所學校的校長、主任共同見證。這筆善款將造福萬金石三區眾多在地學子，讓孩子們都能吃得飽也吃得更好。

新北市府教育局副局長劉明超指出，感謝微星科技的支持，在新北市府許多局處裡都有受惠於微星科技的多方面資源挹注。而相當感動的是，從民國98年開始至今，微星科技持續對偏鄉北海岸各校的營養午餐基金進行捐贈，讓學生們吃得更好，也讓偏鄉辦學及準備餐食更從容。

在捐贈儀式中中最特別的是，在金山高中營養師的規劃下，現在的校園營養午餐不僅打破了過去不好吃的刻板印象，還融入了食農與異國教育，餐餐都充滿美味與驚喜。

金山高中校長陳玉桂說，偏鄉的營養午餐準備並不偏鄉，金山高中用心的為學生料理，並在營養午餐中融入食農、國際與素養教育。而微星科技的這筆善款，不僅是造福萬里、金山區的學子，更為偏鄉教育資源注入一股溫暖的科技愛心。

為了答謝企業的慷慨支持，萬里、金山區各校校長在儀式中依序頒發感謝狀，並且捐贈現場金山高中也特別準備了當天的優質校園午餐，邀請微星科技團隊一同品嚐，除了表達最誠摯的謝意，也讓貴賓們親自感受來自北海岸最在地、且充滿用心的營養與美味。

營養午餐 偏鄉 偏鄉教育

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