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少見水上畢典 桃園百吉國小石門水庫SUP領畢業證書

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
百吉國小為13位畢業生在石門水庫辦水上畢業典禮。圖／新聞處提供
百吉國小為13位畢業生在石門水庫辦水上畢業典禮。圖／新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日參加百吉國小水上畢業典禮，蘇俊賓表示，百吉國小雖然是偏鄉小學，但鄰近石門水庫，舉辦特別的水上畢業典禮。

蘇俊賓陪著13名畢業生操作立式划槳（SUP），在水庫中奮領取自己的畢業證書。他勉勵畢業生，將6年來在百吉累積的多元學習經驗，與珍貴回憶化為成長養分，帶著自信與勇氣迎向人生的下一個學習階段。

蘇俊賓指出，百吉國小雖然規模不大，卻擁有令人稱羨的在地自然與文化環境，石門水庫就是同學們生態探索的最好場域，學校老師細膩地將周邊的生態資源，轉化為獨一無二的教育特色，校方不僅讓孩子從小接觸專業水域運動、生態保育，更融入原民文化課程，同時透過非洲鼓、烏克麗麗等多元才藝活動，全面培養學生的興趣與自信，讓整體的課程更加豐富多元。

蘇俊賓強調，在桃園不只有百吉國小這樣的成功案例，像新屋的蚵間國小、龍潭的三和國小，也都具有獨特的歷史文化或自然生態景觀，帶給孩子不同於一般學校的豐富學習體驗，讓社會看見偏鄉教育的無窮價值與可能性。

在學生們熱情的指導下，蘇俊賓和大家開始划著自己的SUP，目標是400多公尺遠的浮台區，學校為每位畢業生精心製作的雷雕畢業證書漂浮在水面上，等著大家去領取。

蘇俊賓分享，今天天氣炎熱，其實划這趟並不輕鬆，他也在浮台旁幫大家找尋自己的畢業證書，而校方也特別幫他準備一分自己的「完成證明」。完成任務後，或許是太興奮，拍照時蘇俊賓不小心失去平衡落水，在同學們的齊心協助下，重新爬上划槳板，蘇俊賓笑稱，這絕對不是故意安排好的橋段，意外成為這屆畢業生中唯一落湯雞，絕對是同學們一輩子的回憶，也會是自己最棒的回憶。

百吉國小校長王連進表示，學校發展划船特色教育約7年，學生在SUP、輕艇及輕艇水球等水域運動賽事屢創佳績，全國賽事表現亮眼。透過課程與訓練，學生不僅學習水域運動技能，也認識自然環境、培養自救能力與水域安全觀念，並在過程中建立團隊合作及堅持到底的精神。

蘇俊賓（右2）與畢業生各自操作SUP領畢業證書。圖／新聞處提供
蘇俊賓（右2）與畢業生各自操作SUP領畢業證書。圖／新聞處提供

石門水庫 桃園 蘇俊賓

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