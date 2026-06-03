新竹市世界高中傳由康橋接手 市府：待教育部確認

新竹市創校55年的世界高中去年宣布停招後，近期傳出董事會已與新竹康橋雙語學校洽談合作，由康橋接手介壽路校地，未來作為國高中教育場域使用。市府表示，目前仍待教育部確認，市府將持續關注學生就學權益及教職員轉銜安置情形。

世界高中創立於1971年，是新竹市第一所私立高中，過去以餐飲、美工、美容及汽車修護等技職科系聞名，培育不少技職人才。學校位於介壽路，鄰近新竹科學園區及實驗高中，曾是地方重要技職教育據點。

不過受少子化衝擊，世界高中去年5月宣布停招，教育部國教署當時介入輔導，要求校方妥善安置學生，並在現有學生完成學業後，才能依規定辦理停辦程序。

據了解，世界高中目前已完成教學任務，董事會則持續規畫校地後續利用。教育界透露，新竹康橋雙語學校有意進駐介壽路校地，未來將以國中及高中部為主，原位於柴橋路的校區仍維持運作，介壽路校地則可能以分校形式辦學。

對於相關傳聞，康橋校方未正面回應。新竹市政府教育處表示，目前從側面消息得知董事會有在談合併，但私立高中職屬教育部國教署主管權責，相關程序仍待教育部審查確認，市府將持續關注後續發展。