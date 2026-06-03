快訊

王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

艾司摩爾在台大舉招募千人！碩畢年薪兩百萬 員工平均年薪曝光

影／伊朗飛彈擊中科威特機場！多人受傷、航班停飛 爆炸火光畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹市世界高中傳由康橋接手 市府：待教育部確認

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市創校55年的世界高中去年宣布停招後，近期傳出董事會正在洽談合併。圖／取自世界高中臉書粉專
新竹市創校55年的世界高中去年宣布停招後，近期傳出董事會正在洽談合併。圖／取自世界高中臉書粉專

新竹市創校55年的世界高中去年宣布停招後，近期傳出董事會已與新竹康橋雙語學校洽談合作，由康橋接手介壽路校地，未來作為國高中教育場域使用。市府表示，目前仍待教育部確認，市府將持續關注學生就學權益及教職員轉銜安置情形。

世界高中創立於1971年，是新竹市第一所私立高中，過去以餐飲、美工、美容及汽車修護等技職科系聞名，培育不少技職人才。學校位於介壽路，鄰近新竹科學園區及實驗高中，曾是地方重要技職教育據點。

不過受少子化衝擊，世界高中去年5月宣布停招，教育部國教署當時介入輔導，要求校方妥善安置學生，並在現有學生完成學業後，才能依規定辦理停辦程序。

據了解，世界高中目前已完成教學任務，董事會則持續規畫校地後續利用。教育界透露，新竹康橋雙語學校有意進駐介壽路校地，未來將以國中及高中部為主，原位於柴橋路的校區仍維持運作，介壽路校地則可能以分校形式辦學。

對於相關傳聞，康橋校方未正面回應。新竹市政府教育處表示，目前從側面消息得知董事會有在談合併，但私立高中職屬教育部國教署主管權責，相關程序仍待教育部審查確認，市府將持續關注後續發展。

康橋 新竹 教育部

延伸閱讀

竹市高中每班平均38人 議員籲補助導師、減輕教師壓力

竹市建功高中校長7月退休 新竹中學學務主任呂順結接任

王欣儀憂老字號餐飲學校恐將停辦？蔣萬安指示2周內召集跨局處會議

東泰高中四軌並進 拚國際人才

相關新聞

新竹市世界高中傳由康橋接手 市府：待教育部確認

新竹市創校55年的世界高中去年宣布停招後，近期傳出董事會已與新竹康橋雙語學校洽談合作，由康橋接手介壽路校地，未來作為國高中教育場域使用。市府表示，目前仍待教育部確認，市府將持續關注學生就學權益及教職員轉銜安置情形。

桃市議員批評學生 武陵高中學代組將連署要求道歉

桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮時被學生喊「新店市長」，國民黨籍桃園市議員詹江村因此發文批評學生。武陵高中學生代表...

中市國中教室傳霸凌…甩巴掌、壓制在地？教局要求校方速查

台中市一所國中學生教室疑傳出「霸凌」事件，一名男學生遭另兩位同學壓制在地，雙方有肢體拉扯。校方指出，已完成校安通報，同時也與家長連繫調查釐清中。中市教育局表示，已責成校方加速查辦事實真相，並要求校方提供相關學生必要的保護與輔導措施，確保學生身心安全與受教權益。

國中會考落點預測 補教：搶名校關鍵看數學

台師大心測中心昨公布一一五年國中教育會考國文、社會及自然科等級加標示與答對題數對照表。考生若想拿Ａ＋＋，國文、社會最多僅能錯兩題，自然則最多則可錯三題，英語科至少要九十八點一四分，數學科需達九十一點六分。

中市某國三教室傳霸凌甩巴掌、壓制在地？校方：約學生、家長到校釐清

台中市一所國中的三年級學生教室疑傳出「霸凌」但是否真如網路影像和留言所說是霸凌，或僅是男學生間的頑皮打鬧？校方說，已第一時間掌握相關訊息，並完成校安通報，同時也已與家長取得連繫，明天會請學生和家長到校釐清。

影／金門中正國小鼓吹隊桃機快閃 今晚前往捷克唯一代表台灣演出

金門縣中正國小鼓吹隊受外交部駐捷克代表處邀請，將於今晚啟程赴捷克參與國際文化交流活動「使館節」，與來自全球50多個國家的表演團隊同台演出，為此次唯一代表台灣的團隊。鼓吹隊今天下午先到桃機進行快閃演出，以嗩吶、哨角及鑼鼓展現台灣傳統藝術魅力，高昂樂聲吸引不少旅客駐足圍觀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。