牽手慢飛天使20載 宜蘭學前特教聯合畢業典禮有笑有淚

宜蘭縣學前特教班聯合畢業典禮今天在北成國小登場，這是縣府連續20年為慢飛天使築起溫馨舞台，匯聚員山、冬山、北成、力行、礁溪及頭城等6校共18位畢業生、47位在校生，在師長與家長約200人齊聚見證下，迎接生命中意義非凡的第一次畢業典禮。

代理縣長林茂盛感性表示，「20」不僅是一個數字，更是縣政府對慢飛天使與家長們最溫柔且堅定的承諾。20年來縣府與第一線特教老師攜手，為一屆又一屆的特殊幼兒搭起展現自我的星光舞台，就是要用行動告訴每一位特教家長：「在這條充滿挑戰的育兒路上，宜蘭縣政府始終都在，你們從不孤單。」

縣府教育處巧思安排，典禮充滿感動。開場時，北成國小特教班的孩子們克服了肢體與專注力的限制，用盡全力敲響充滿生命力的迎賓鼓，震撼全場；隨後代理縣長與各校校長親自牽起孩子們的小手，陪伴他們以緩慢且堅定的步伐走過星光大道。

小天使自信進場時展現教育的愛與陪伴，讓現場許多陪伴多年的家長不禁紅了眼眶。在感人的謝師獻花後，展開同學們最喜愛的音樂律動派對，在歡笑與淚水中為孩子們的學前階段畫下純粹且快樂的句點。

縣政府表示，這場盛會不僅是學前階段的休止符，更是孩子們勇敢起飛的進行曲，縣府持續為特殊需求的孩子打造友善、支持的學習環境，也期盼這份畢業的溫暖能擴散至社會每個角落，呼籲社會能「以理解代替心急、以支持化為微風」，成為慢飛天使最強大的後盾，陪伴他們帶著勇敢自信，開創精彩新旅程。

宜蘭縣政府舉辦學前特教班聯合畢業典禮，連續20年為慢飛天使築起溫馨舞台，迎接生命中的第一次畢業典禮。圖／縣府提供

宜蘭縣政府舉辦學前特教班聯合畢業典禮，連續20年為慢飛天使築起溫馨舞台，迎接生命中的第一次畢業典禮。圖／縣府提供

宜蘭縣政府舉辦學前特教班聯合畢業典禮，連續20年為慢飛天使築起溫馨舞台，迎接生命中的第一次畢業典禮。圖／縣府提供

畢業生代表致詞。圖／縣府提供

宜蘭縣政府舉辦學前特教班聯合畢業典禮，連續20年為慢飛天使築起溫馨舞台，迎接生命中的第一次畢業典禮。圖／縣府提供