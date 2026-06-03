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中市國中教室傳霸凌…甩巴掌、壓制在地？ 校方：已組調查小組

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市一所國中學生教室疑傳出「霸凌」事件，一名男學生遭另兩位同學壓制在地，雙方有肢體拉扯。校方今指出，已完成校安通報，同時也與家長連繫調查釐清中，目前已組調查小組調查中。學校會秉持客觀、公正原則，依據事實及相關證據審慎處理，並依調查結果及相關規定辦理。

中市教育局今表示，已責成校方加速查辦事實真相，並要求校方提供相關學生必要的保護與輔導措施，確保學生身心安全與受教權益。

Threads昨流傳一段影片，有位學生被另兩位同學壓在地上，雙方有肢體拉扯。不過，被壓制的學生後來很快站起，畫面隨即結束。發文學生說「分班來到這個班才2、3個月而已，就看到他們一直扇同學巴掌，還一直言語攻擊『死肥豬閉嘴啦』等，班上同學也一直在起鬨，有些老師只是口頭提醒，他們還是繼續，我認為他們這樣至少幾年了，老師不可能沒察覺只是不想管，這就是校方所說的零容忍拒絕霸凌嗎？ 」

校方指出，針對網路流傳影片，學校已啟動校安通報及相關處理程序，並與影片中學生家長聯繫，了解事件經過，同時提供學生必要之關懷與輔導，目前案件仍在調查與釐清階段。

校方說，為避免影響事件調查及造成當事學生二度傷害，事件當事人學生與家長懇請社會大眾理性看待，勿散播未經查證之相關資訊。

霸凌 教室 台中市

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