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和美實校溫暖畢禮！自閉症生攜手摯友奪地理奧賽銀牌 登台受表揚

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美實驗學校今天舉辦畢業典禮，高三學生林承叡（右）與陳杰熹（中）因去年在高中地理奧林匹亞競賽獲佳績接受表揚。記者林敬家／攝影
彰化和美實驗學校今天舉辦畢業典禮，高三學生林承叡（右）與陳杰熹（中）因去年在高中地理奧林匹亞競賽獲佳績接受表揚。記者林敬家／攝影

彰化和美實驗學校今舉辦畢業典禮，高三學生林承叡與陳杰熹去年在全國高中地理奧林匹亞競賽獲得佳績接受表揚；患有輕度自閉症的林承叡曾面臨溝通挑戰，在同學陳杰熹陪伴下攜手完成研究專題，為學校寫下參賽突破。談起這段友誼，林承叡說自己的想法有時不容易被理解，陳杰熹則說：「沒關係，我聽得懂。」

林承叡原本國中就讀普通班，但在準備升學考試期間因承受壓力導致狀況不穩定，後來以特殊生身分進入和美實驗學校。雖然在部分學習與操作能力上表現突出，但在人際相處及溝通表達方面曾面臨挑戰，在老師與同學陪伴下，逐漸跟上團體生活的節奏。

陳杰熹表示，高一時老師介紹高中地理奧林匹亞競賽，自己立刻產生興趣，也馬上邀請坐在身旁的林承叡一起組隊參加。兩人在研究過程中曾因題目設定與想法不同而發生爭執，後來將焦點放在彼此都熱愛的動漫與玩具，完成「地方零售節點在全球價值鏈中的角色：以彰化火車站周邊玩具店的空間分布與消費關係為例」專題論文。

兩人以彰化火車站周邊動漫周邊與收藏型玩具店為研究對象，透過實地訪談與50份問卷調查，探討地方型玩具店在全球價值鏈中的角色，最終在去年高中地理奧林匹亞競賽中榮獲地理專題組銀牌及海報組特優第一名。

兩人不僅是競賽夥伴，也是彼此信任的好友。陳杰熹說，林承叡雖然有固著行為，說話也比較直接，但自己能理解他的表達方式；遇到煩惱時，也常向他傾訴，是很好的抒發對象。林承叡則表示，自己以前比較封閉，不擅長與人溝通，但因為和陳杰熹熟悉，也願意主動表達想法；當自己講不清楚時，陳杰熹也會幫忙「翻譯」。

校方指出，學校長期推動融合教育，希望讓每個學生都能被理解、被成就。過去在奧林匹亞競賽中，較少見特殊生有機會參與並獲得佳績，學校有豐富的特教資源及包容理解的校園氛圍，讓每個孩子都能被看見，找到屬於自己的舞台。

彰化和美實驗學校今天舉辦畢業典禮，高三學生林承叡（左）與陳杰熹（中）因去年在高中地理奧林匹亞競賽獲佳績接受表揚。記者林敬家／攝影
彰化和美實驗學校今天舉辦畢業典禮，高三學生林承叡（左）與陳杰熹（中）因去年在高中地理奧林匹亞競賽獲佳績接受表揚。記者林敬家／攝影

奧林匹亞 自閉症 畢業典禮

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