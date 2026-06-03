十年磨一劍！從社團到冠軍舞台 五華國小EBL勇奪隊史首冠

新北體育捷報連連！三重區五華國小男子籃球隊奪國小籃球聯賽（EBL）男子冠軍，是新北甲組勁旅中少數以課後社團模式發展的學校球隊，多年來持續代表新北征戰全國賽，一步一腳印累積經驗後，今年終於迎來收穫時刻，以七戰全勝之姿勇奪隊史首座EBL全國冠軍。

校長葉綉燕今率領教練團及隊員獻上冠軍獎盃與優勝錦旗給市長侯友宜，分享隊史首冠榮耀。侯市長頒發20萬元培訓金，肯定球隊優異表現；同時，新北市明德高中、三民高中、漳和國中、正德國中及安溪國中等5校獲選運動部115年度體育班績效優良學校，獲獎校數蟬聯全國第一，市府也頒發每校300萬元獎勵金，總計1500萬元。

侯友宜說，新北市長期落實「在地育才」及三級銜接制度，從校園社團、體育班到競技舞台，提供孩子完整的成長環境與發展舞台。五華國小以課後社團模式培育籃球人才，仍能站上全國之巔，展現基層體育扎根成果；5所學校獲選全國績優體育班，更代表新北市多年來在運動人才培育上的努力獲得肯定。市府將持續投入資源，優化訓練環境、運動防護及升學銜接制度，成為選手最堅實後盾。

體育局表示，五華國小男子籃球隊是新北市甲組勁旅中少數以課後社團模式發展的學校球隊，執教10年的教練黃金助說，球隊今年適逢創隊第十年，「十年磨一劍」不只是口號，更是所有球員、家長、學校行政團隊共同努力的成果。球隊陣中僅有一名長人，其餘球員身材條件不突出，著重團隊合作與防守韌性，做到相信隊友、分享球權，「人人都是MVP」。

隊中靈魂人物是雙胞胎兄弟隊長葉宸郡、葉宸鳴。葉宸郡身穿30號球衣，向偶像Stephen Curry致敬；葉宸鳴選擇24號球衣，希望傳承Kobe Bryant的黑曼巴精神。葉宸郡表示「終於拿到全國冠軍，把之前錯過的討回來！」兄弟倆認為球隊最強大之處是不服輸精神，及全隊拚戰到最後一刻信念。

值得一提的是，五華國小畢業球員將銜接至安康高中國中部體育班持續培訓，展現新北市完善的三級運動人才培育體系。透過國小、國中、高中完整銜接，讓優秀選手能持續接受專業訓練，穩健朝更高層級舞台邁進。

除五華國小亮眼表現，新北市在體育班經營成果同樣傲視全國。此次獲選運動部115年度體育班績效優良學校的5所學校中，明德高中已連續7年獲獎，今年全中運更勇奪21金14銀14銅，囊括總金牌數、總獎牌數及總獲獎數三項第一；三民高中於射箭、跆拳道、柔道、角力及武術等項目表現亮眼，其中射箭女子反曲弓更一舉刷新全中運紀錄。

另外，漳和國中近年推動運動心理與正念引導，兼顧競技表現與學力發展，成為新北文武兼備的代表學校；安溪國中持續深耕田徑、柔道及羽球，結合地方資源辦理大型賽事，厚植基層實力；正德國中在柔道、角力及橄欖球等項目培育眾多優秀選手，成為淡水地區運動人才培育基地。

新北市5校獲選運動部115年度體育班績效優良學校，獲獎校數蟬聯全國第一。圖／新北市體育局提供

新北五華國小隊長葉宸郡展現領袖風範，帶領球隊勇奪EBL隊史首冠。圖／新北市體育局提供

新北五華國小男子籃球隊於今在市政會議分享隊史首座EBL冠軍獎盃與優勝錦旗。圖／新北市體育局提供

新北五華國小葉宸鳴帶球突破防線，憑藉不服輸精神助球隊七連勝封王。圖／新北市體育局提供

新北五華國小以課後社團模式培育籃球人才，展現基層體育扎根成果。圖／新北市體育局提供