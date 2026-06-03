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竹市高中每班平均38人 議員籲補助導師、減輕教師壓力

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
第一線教師壓力沉重，新竹市議員曾資程今天在市議會質詢時，關切高中班級人數偏高、教師心理健康支持不足及體育行政量能等問題，並建議市府成立體育處。記者黃羿馨／攝影
第一線教師壓力沉重，新竹市議員曾資程今天在市議會質詢時，關切高中班級人數偏高、教師心理健康支持不足及體育行政量能等問題，並建議市府成立體育處。記者黃羿馨／攝影

第一線教師壓力沉重，新竹市議員曾資程今天在市議會質詢時，關切高中班級人數偏高、教師心理健康支持不足及體育行政量能等問題，並建議市府成立體育處。教育處長林立生表示，市府已規畫增班擴充高中量能，教師心理支持、行政減量及成立運動處等建議都將納入評估。

曾資程指出，新竹市近年人口持續成長，高中量能卻相對不足。教育處規畫113至116學年度增加32班、約1010個招生名額，但平均每班仍約38人，高於其他縣市公立高中約33人的水準。他認為，班級人數過多不僅增加教師授課負擔，也讓班級經營與學生輔導更加困難，建議若短期內無法降低班級人數，應研議提供超額班級導師額外補助。

曾資程也關切教師心理健康支持機制。他表示，去年曾發生教師心理諮商補助預算提前用罄情況，導致部分教師下半年無法申請諮商服務，甚至傳出需等待一定人數後才安排諮商，恐讓有需求的教師求助無門。

林立生表示，目前教師心理諮商經費由教育部補助46萬元、市府自籌24萬元，總支出超過70萬元，市府相當重視教師心理支持系統，將進一步了解相關情況，避免類似問題再度發生。

此外，曾資程指出，教育處經常交辦各類活動、競賽、評鑑及報表作業，讓教師耗費大量時間處理非教學工作，壓縮備課、學生輔導及親師溝通時間，建議依業務性質委由專業團隊辦理，讓教師回歸教學本務。

針對體育發展，曾資程表示，中央已成立運動部，六都及部分縣市也陸續設立體育局或運動發展處，但新竹市體育業務仍由教育處體育保健科負責，面對日益增加的運動發展需求，組織量能已趨近飽和。林立生回應，市府確實已評估成立運動處或體育處的可行性，也認同體育行政面臨人力不足問題，未來將持續研議組織調整方向。

教育部 教師 新竹

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