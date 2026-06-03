桃市議員批評學生 武陵高中學代組將連署要求道歉

桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮時被學生喊「新店市長」，國民黨籍桃園市議員詹江村因此發文批評學生。武陵高中學生代表組昨天表示，今天將連署「請求議員對受此波及的校內外學生和校方進行道歉」。

詹江村昨天晚間對此發文表示，學生以嗆貴賓來展現校風的自由，在他看來是全國教育的問題；他沒有肉搜學生，也不會道歉，武陵學生若覺得他損害武陵名譽，歡迎提起民事訴訟。

桃園市立武陵高中學生代表組昨天公告表示，預計今天發放連署書，連署書的用意在於請求校方重視此校譽問題，和請求議員對受到波及的校內外學生和校方進行道歉。