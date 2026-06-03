畢業禮包開箱超羨慕 雲林、彰化88校獨有「媽祖獎」
六月畢業季登場，各級學校陸續舉辦畢業典禮，雲林、彰化兩縣共11個鄉鎮的畢業生，今年收到一份與眾不同的畢業賀禮。由西螺福興宮頒發的「太平媽祖獎」，除肯定學生在校表現，更準備行動電源、悠遊卡、文昌筆等實用禮品，讓獲獎學生直呼驚喜。
西螺福興宮表示，為鼓勵學生勤奮向學、培養良好品德及熱心公益，自20年前設立太平媽祖獎，獎勵對象為太平媽祖遶境大會香沿線、濁水溪兩岸鄉鎮的各級學校學生，涵蓋幼兒園、國小、國中及高中職。凡在校期間學業、品德或公益服務表現優異者，皆有機會獲獎。
福興宮董事長楊文鐘指出，太平媽祖獎邁入第20年，每年獎品都由董監事共同討論規畫，結合流行元素與學生需求精心挑選，累計獲獎學生已突破萬人。
今年獎品以福興宮春節推出的全新IP「太平有象」為主題，特別製作訂製款行動電源，象徵「金榜題名」的吉祥寓意；另搭配「慈悲守護：我的太平媽」悠遊卡、文昌筆及專屬獎牌，希望學生在邁向人生新階段之際，能帶著媽祖祝福持續前行。
福興宮指出，今年共有88所學校獲頒太平媽祖獎，雲林縣包括西螺、二崙、崙背、林內及莿桐等5鄉鎮；彰化縣則有北斗、埤頭、溪州、竹塘、大城及二水等6鄉鎮。除祝福畢業生勇敢追夢，也期盼將媽祖慈悲助人的精神持續傳承，為社會注入更多正向力量。
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