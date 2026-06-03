搶救母語與偏鄉小校 議員李世斌促屏東創設「全客語實驗國小」

屏東縣議員李世斌昨2日議會質詢關注關注偏鄉小校、母語議題，他說，台灣母語流失嚴峻現況，他以自身從小在沉浸式環境自然學會客語、台語的經驗出發，請教育處長陳國祥，應效法高雄市成立台語實驗小學的成功經驗，將面臨裁併危機的偏鄉微型小校轉型，在屏東打造全國首座「全客語實驗國小」，挽救瀕危的國家語言。

教育處長陳國祥說，實驗國小不管是雙語、國際或是原民實驗學校等，客語學校的確是值得去試，會鼓勵客家地區學校提出，須由學校提實驗計畫，他也建議號召家長在家中和孩子說母語，家庭環境重要性。

李世斌說，語言養成需每天日常，單靠家庭熱情或教育處辦理短期活動，無法挽救瀕危語言。他引用行政院主計總處數據發出警訊，指出國內青年與學齡孩童主要使用母語的比例正呈現「斷崖式下跌」，處於語言學習黃金期的6到14歲學齡孩童，客語使用率更慘跌至微乎其微的0.25%。孩子12歲以前的學習黃金期，應將沉浸式教育直接搬進正規體制內。

李世斌提出解方，屏東縣內有多所微型小學，正面臨少子化衝擊與轉型，與其學校走向自然凋零的命運，不如賦予全新教育使命，轉型為實驗小學給予重生機會。依法原住民重點學校不計入常規總量管制，縣府仍有充裕常規名額可直接設立台語或客語實驗小學。尤其屏東是六堆客家文化重鎮，在高樹、內埔、新埤、佳冬等客家族群較多的鄉鎮，完全具備推動客語實驗國小的條件。

外界擔憂師資，李世斌舉高雄北嶺國小轉型為台語實驗小學為例，該校透過教育局給予經費支持，額外聘請專職的協同教師到校支援，而非強求原有教師立刻取得母語認證。他也要求教育處善用「學校型態實驗教育實施條例」的法規彈性，以專案契約方式，聘請屏東在地具備母語專長的專業人才進入校園擔任協同教師。