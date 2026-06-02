中市某國三教室傳霸凌甩巴掌、壓制在地？校方：約學生、家長到校釐清

台中市一所國中的三年級學生教室疑傳出「霸凌」但是否真如網路影像和留言所說是霸凌，或僅是男學生間的頑皮打鬧？校方說，已第一時間掌握相關訊息，並完成校安通報，同時也已與家長取得連繫，明天會請學生和家長到校釐清。

網路「Threads」上今流出一段影音，畫面是有位學生被另兩位同學壓在地上，雙方有肢體拉扯。不過，被壓制的學生後來很快站起，畫面到此即結束；至於為何學生間拉扯、是否受傷等？從畫面中無法判斷。

貼文者是位女學生，她留言說「分班來到這個班才2、3個月而已，就看到他們一直扇同學巴掌，還一直言語攻擊 例：『死肥豬閉嘴啦…等』，班上同學也一直在起鬨，有些老師只是口頭提醒（其實感覺也不太想管）他們還是繼續，我認為他們這樣至少幾年了，老師不可能沒察覺只是不想管，這就是校方所說的0容忍拒絕霸凌嗎？ 」

該校校安中心在該則貼文留言說，學校已於第一時間掌握相關訊息，剛剛已與教育局督學聯繫，並完成校安通報，學校對此事件高度重視，已正式啟動疑似校園霸凌事件之處理機制。

校方強調，已與影片中學生家長聯繫，明（3）日已安排相關行政人員、學生及家長到校釐清案情，後續將秉持公正、嚴謹之態度，依「校園霸凌防制準則」，積極調查並依法妥處，絕對嚴肅對待與妥處每一個案。