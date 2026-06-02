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影／金門中正國小鼓吹隊桃機快閃 今晚前往捷克唯一代表台灣演出

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
金門縣中正國小鼓吹隊受外交部駐捷克代表處邀請將前往捷克，今天下午先到桃機進行快閃演出，以嗩吶、哨角及鑼鼓展現台灣傳統藝術魅力。記者黃仲明／攝影
金門縣中正國小鼓吹隊受外交部駐捷克代表處邀請將前往捷克，今天下午先到桃機進行快閃演出，以嗩吶、哨角及鑼鼓展現台灣傳統藝術魅力。記者黃仲明／攝影

金門縣中正國小鼓吹隊受外交部捷克代表處邀請，將於今晚啟程赴捷克參與國際文化交流活動「使館節」，與來自全球50多個國家的表演團隊同台演出，為此次唯一代表台灣的團隊。鼓吹隊今天下午先到桃機進行快閃演出，以嗩吶、哨角及鑼鼓展現台灣傳統藝術魅力，高昂樂聲吸引不少旅客駐足圍觀，讓國內外旅客在啟程前感受深具地方特色的文化風采。

中正國小校長陳為信表示，成立逾30年的鼓吹隊，今年更是創下全國民俗運動匯演11連霸特優佳績，持續透過教育與傳承，讓金門鼓吹樂走向世界。鼓吹隊許多隊員來自弱勢、單親及新住民家庭，透過鼓吹樂找到自信與舞台，此行將以《念故鄉》、《台灣尚勇》等曲目於捷克「使館節」展現金門鼓吹樂文化。

陳為信指出，孩子們除了表演，也將前往捷克、奧地利校園交流，透過演出與互動交流，盼讓世界看見金門文化、認識台灣，也讓孩子在國際舞台上勇敢追夢。此次能夠前往歐洲交流不僅是孩子們努力練習的成果，更是推廣台灣傳統文化的重要機會，感謝外交部、金門縣政府、桃園國際機場公司及財團法人昇恒昌基金會、SK4基金會等各界單位支持。

鼓吹隊指導老師李麗娟表示，孩子們每天從清晨、放學後持續練習，甚至晚上回家仍繼續以鍋碗瓢盆代替樂器反覆練習，用汗水與毅力歷經一次次的演出與比賽磨練累積實力，終將金門深厚的文化底蘊一步步推向國際，發光發熱。

長期致力於台灣藝術與文化推廣的昇恒昌基金會表示，很榮幸能參與本次文化交流計畫，支持孩子們站上國際舞台，向世界展現台灣傳統藝術與文化之美，未來也會持續協助更多孩子走向世界，讓台灣的文化能量被更多人看見。

金門縣中正國小鼓吹隊將與來自全球50多個國家的表演團隊同台演出，為此次唯一代表台灣的團隊。記者黃仲明／攝影
金門縣中正國小鼓吹隊將與來自全球50多個國家的表演團隊同台演出，為此次唯一代表台灣的團隊。記者黃仲明／攝影

金門縣中正國小鼓吹隊受邀請將前往捷克演出，今天下午先到桃機進行快閃演出。記者黃仲明／攝影
金門縣中正國小鼓吹隊受邀請將前往捷克演出，今天下午先到桃機進行快閃演出。記者黃仲明／攝影

金門縣中正國小鼓吹隊受外交部駐捷克代表處邀請，將於今晚啟程赴捷克參與國際文化交流活動「使館節」。記者黃仲明／攝影
金門縣中正國小鼓吹隊受外交部駐捷克代表處邀請，將於今晚啟程赴捷克參與國際文化交流活動「使館節」。記者黃仲明／攝影

金門 外交部 捷克

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