想進明星高中？115年會考成績揭曉 建中、北一女等校最低錄取分預估曝

115年國中教育會考成績今公布，升學輔導專家預估基北區明星學校落點分析，建國中學最低錄取分數34.6分，北一女中33.8分，師大附中33.6分，成功高中31.8分，中山女中31.6分，新北板橋高中則是28.6分。

私立華興中學校長曾騰瀧說，今年各科題目跟去年比，國文、社會跟去年比差不多，自然跟英文跟數學比去年簡單一點。 曾騰瀧說，高分學校比去年上揚一點，錄取分數會提高一些。他分析各校落點，建國中學錄取分數34.6分，北一女中33.8分，師大附中男女均為33.6分，成功高中31.8分，中山女中31.6分，松山高中男生31.6分、女生30.8分，大同高中30.6分，至於新北板橋高中則是28.6分。

他指出，去年各校成績比往年低一點，今年的國文、社會和數學共3科中間偏難。30分以下學校錄取的機會跟去年差不多，30至20分學校可能會下滑0.幾分，20分以下學校則是1至2級分，家長可參考去年分數來選填今年的志願。

曾騰瀧提到，寫作測驗是第4年採開放性題目，對這屆考生來講，國中端都會讓學生練習，也因多練習，會有高分群出現。他直言，若5科同分，對於前幾志願的影響，寫作測驗將是關鍵科目；中前段學校則以5科為關鍵。

他以基北區為例，建議免試入學可填30個志願，前5志願是最重要，把握夢幻、落點、保險3原則，很有機會金榜題名。