快訊

后豐鐵馬道人潮退燒？他曝假日幾乎沒遊客 在地人揭3原因

T-34失事2飛官殉職…機上「無黑盒子」原因曝光 軍方將交叉比對釐清經過

高雄追星要台胞證？傳EXO 7月簽售「大陸電商主辦」 主辦單位發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

想進明星高中？115年會考成績揭曉 建中、北一女等校最低錄取分預估曝

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
115年國中教育會考成績今公布，考生將展開志願選填。聯合報系資料照片／本記者胡經周攝影
115年國中教育會考成績今公布，考生將展開志願選填。聯合報系資料照片／本記者胡經周攝影

115年國中教育會考成績今公布，升學輔導專家預估基北區明星學校落點分析，建國中學最低錄取分數34.6分，北一女中33.8分，師大附中33.6分，成功高中31.8分，中山女中31.6分，新北板橋高中則是28.6分。

私立華興中學校長曾騰瀧說，今年各科題目跟去年比，國文、社會跟去年比差不多，自然跟英文跟數學比去年簡單一點。  曾騰瀧說，高分學校比去年上揚一點，錄取分數會提高一些。他分析各校落點，建國中學錄取分數34.6分，北一女中33.8分，師大附中男女均為33.6分，成功高中31.8分，中山女中31.6分，松山高中男生31.6分、女生30.8分，大同高中30.6分，至於新北板橋高中則是28.6分。

他指出，去年各校成績比往年低一點，今年的國文、社會和數學共3科中間偏難。30分以下學校錄取的機會跟去年差不多，30至20分學校可能會下滑0.幾分，20分以下學校則是1至2級分，家長可參考去年分數來選填今年的志願。

曾騰瀧提到，寫作測驗是第4年採開放性題目，對這屆考生來講，國中端都會讓學生練習，也因多練習，會有高分群出現。他直言，若5科同分，對於前幾志願的影響，寫作測驗將是關鍵科目；中前段學校則以5科為關鍵。

他以基北區為例，建議免試入學可填30個志願，前5志願是最重要，把握夢幻、落點、保險3原則，很有機會金榜題名。

編輯推薦

115會考 北一女 建中

延伸閱讀

115會考／國、英整體偏難落點恐下修 專家估建中34.6北一女33.8錄取

國中會考落點預測 雄中重返5A5+、雄女5A25點才穩

國中教育會考 今晚公布答對題數與等級對照表

整理包／115年國中教育會考 5科完整試題與答案

相關新聞

想進明星高中？115年會考成績揭曉 建中、北一女等校最低錄取分預估曝

115年國中教育會考成績今公布，升學輔導專家預估基北區明星學校落點分析，建國中學最低錄取分數34.6分，北一女中33.8分，師大附中33.6分，成功高中31.8分，中山女中31.6分，新北板橋高中則是28.6分。

115年會考等級對照表出爐！ A++門檻一次看 國文、社會最多只能錯2題

會考主責單位、台師大心測中心今晚公布115年國中教育會考國文、社會及自然科等級加標示與答對題數對照表。考生各科若想拿A++，國文、社會最多僅能錯2題，自然則最多則可錯3題...

國中會考落點預測 雄中重返5A5+、雄女5A25點才穩

國中教育會考成績即將公布，今年高雄區考生人數較去年增加約914人，加上高中職招生名額略減，補教界預估，去年因少子化第一志願門檻下修，今年明顯回升，高雄中學重返5A30點門檻，高雄女中5A25點才穩...

影／金門中正國小鼓吹隊桃機快閃 今晚前往捷克唯一代表台灣演出

金門縣中正國小鼓吹隊受外交部駐捷克代表處邀請，將於今晚啟程赴捷克參與國際文化交流活動「使館節」，與來自全球50多個國家的表演團隊同台演出，為此次唯一代表台灣的團隊。鼓吹隊今天下午先到桃機進行快閃演出，以嗩吶、哨角及鑼鼓展現台灣傳統藝術魅力，高昂樂聲吸引不少旅客駐足圍觀...

員林高中畢典收到20萬助學金 溪湖高中家長會長跟著畢業

國立員林高中、溪湖高中今舉行畢業典禮，員高收到退休教師也是校長張玉琴捐款20萬元助學金，為畢典平添佳話，而溪高校長李明昭穿巴斯光年「火箭裝」，祝福畢業生展翅飛向浩瀚無垠未來，開創另一階段人生。

國中教育會考 今晚公布答對題數與等級對照表

攸關18.2萬名考生升學權益的115年國中教育會考，預計今天晚間公布「答對題數與等級對照表」，考生可找出各科能拿到基礎、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。