國中會考落點預測 雄中重返5A5+、雄女5A25點才穩

國中教育會考成績即將公布，今年高雄區考生人數較去年增加約914人，加上高中職招生名額略減，補教界預估，去年因少子化第一志願門檻下修，今年明顯回升，高雄中學重返5A30點門檻，高雄女中5A25點才穩。

補教老師分析，今年各科難度與去年相比略有變化，國文科文言文比例下降，但閱讀理解題仍占相當比重，整體難度與去年接近或稍微容易，A++高分群人數可能增加，頂尖考生競爭更為激烈。

英文科單字選材偏向生活化，閱讀題難度中等，整體被認為比114年會考略為簡單，高分群表現可望提升。

補教老師指出，數學科是今年最具鑑別度科目，試題增加非選擇題及閱讀理解型題目，中後段題目難度明顯提高，高分考生之間較容易拉開差距，可能成為影響明星高中錄取的重要關鍵。

社會科圖表判讀題比例增加，自然科較去年更強調活用與跨概念整合，考驗學生理解與應用能力，而非單純記憶。

高雄區114學年度考生減少，少子化效應發酵下，明星高中錄取門檻出現鬆動現象，有補教老師建議雄女4A考生也可以勇敢填，至於雄中總分30分但點數稍低仍有機會。

不過今年大逆轉，受到考生人數回升及招生名額縮減影響，第一志願競爭回歸常態，雄中錄取門檻幾乎確定回到5A5+以上水準，雄女以5A較安全，考生在正式選填志願前，仍須待成績公布及各校招生名額確認後，再進一步評估落點策略。