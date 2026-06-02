115年會考等級對照表出爐！ A++門檻一次看 國文、社會最多只能錯2題

台灣好基金會將13年在全台18所小學累積的食農教育經驗，轉化為「我的永續生活提案」特展，即日起於誠品中山地下書街（R79）展出。台灣好基金會董事長柯文昌表示，孩子們在接觸土地、參與栽種的過程，培養出觀察力、創造力、溝通力、行動力、社會力，「這是他們可以一輩子帶著走的5種能力，也是台灣好送給他們的人生禮物。」

2026-06-02 12:27