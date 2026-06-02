115年會考等級對照表出爐！ A++門檻一次看 國文、社會最多只能錯2題
會考主責單位、台師大心測中心今晚公布115年國中教育會考國文、社會及自然科等級加標示與答對題數對照表。考生各科若想拿A++，國文、社會最多僅能錯2題，自然則最多則可錯3題，英語科至少要98.14分，數學科需達91.6分。
國中教育會考成績分為「精熟（A）」「基礎（B）」及「待加強（C）」3等級，精熟和基礎另有「++」和「+」2種標示，「++」指該等級前25%，「+」指該等級前26%至50%。
根據心測中心資訊，國文科總題數42題，要達到A門檻最多只能錯6題，A++只能錯2題，B門檻需答對17題；社會科總題數54題，要達A門檻最多只能錯6題、A++只能錯2題，B門檻需答對20題；自然科總題數50題，達A門檻最多只能錯7題、A++只能錯3題，B門檻需答對19題。
英語科部分，閱讀測驗共43題，答對38題以上可達精熟，14題以上為基礎；聽力測驗共21題，答對13題以上為基礎。整體成績採閱讀占80%、聽力占20%加權計算，其中精熟需達90.7分以上，A++至少需98.14分。
數學科則採選擇題與非選擇題加權計分，選擇題25題占85%，非選擇題2題占15%。加權後精熟門檻為77.1分，A++需達91.6分。
台師大心測中心今日僅公布答對題數參照表，115年國中教育會考成績通知單將於6月5日寄發，並於同日上午8時起於國中教育會考網站開放網路成績查詢，讓考生儘早得知考試結果。
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