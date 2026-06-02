員林高中畢典收到20萬助學金 溪湖高中家長會長跟著畢業

國立員林高中、溪湖高中今舉行畢業典禮，員高收到退休教師也是校長張玉琴捐款20萬元助學金，為畢典平添佳話，而溪高校長李明昭穿巴斯光年「火箭裝」，祝福畢業生展翅飛向浩瀚無垠未來，開創另一階段人生。

員高115級畢業生以「團員」作為畢業季意象，校長楊豪森、家長會長張展騰與畢業生代表舞龍舞獅進場，而今年畢典最大亮點是畢業一甲子的第十五屆校友張玉琴，在員高任教近40年退休，今捐贈20萬元助學金，其實她和3名弟弟、妹妹都是「員中人」，民國78年以父母之名捐款成立「張炳相先生林碧嬌女士紀念獎學金基金」，張玉琴義舉令師生感動。

國立溪湖高中第廿六屆畢典以「溪戲」為主題，透過戲劇「青春」把3年校園時光比擬為緩流動的溪流，且典禮同時融合動畫「玩具總動員」，校長李明昭穿火箭裝，祝福畢業生帶著帶著並肩作戰的回憶和滿滿的逐夢能量，將奔赴人生的下一段壯遊。

畢業班代表依序上台代表致詞，得到2025年總統教育獎的林歆璇說，她看不見多彩世界，經由溪高多元學習與社團活動結交多名知己，過去3年她和同學學會了陪伴與合作，期許大家以後面對困難時依然不放棄，在成長的路上保持善良與真誠。林歆璇說完，台上響起熱烈掌聲。

家長會長許銘峰的孩子也畢業，他以家長會長身分致詞說，當兩年會長，要跟著畢業生一起畢業。會後有師長建議許銘峰跟著孩子到大學當家長會長，許銘峰連忙說「當完溪高會長已有滿滿成就感，這樣就可以了。」

今年溪高畢聯會首度參加精誠中學、彰化高中、彰化高商、彰化藝高、員林高中、員林家商及和美高中等八校聯合舉辦「跨校畢業傳情活動」，播放曾在溪高任教但現今到他校的教師祝福畢業生影片，洋溢溫馨氣氛。