響應「撿拾珍珠計畫」 國際同濟會捐百萬給僑泰高中助勢學生

國際同濟會台中市「優良會」響應「撿拾珍珠計畫」，上午由會長張志偉將100萬元獎助金捐贈給僑泰高中，並由校長温順德代表接受，希望為弱勢但成績優異的學子點一盞燈，照亮學習道路。

温順德說，「撿拾珍珠計畫」去年由同濟會「中央會」會長蕭良材發起，希望效法王建煊前院長在大陸偏鄉推動的「撿回珍珠計畫」，讓優秀但弱勢的學童能至優質私校安心就學。凡中彰投地區中低收或低收家庭學子，參加僑泰高中國中部學力檢測達前50％，經遴選委員會決審通過後，即可免費就讀僑泰國中部，3年約可獲45萬元補助。

張志偉也是僑泰高中家長會前會長，去年接任優良會會長時，聽温順德提及「撿拾珍珠計畫」，覺得非常有意義，感念3位女兒就讀僑泰時，獲得師長的栽培，順利考取理想大學，毅然加入募款行列。他在捐贈典禮中承諾，未來會繼續努力，集結更多善心人士，一同響應公益，讓更多清寒優秀學子可以受到好的教育。

國際同濟會中B區主席伍美鳳說，國際同濟會一向以照顧兒童為優先，本次優良會會長張志偉秉持善念，集合眾人力量響應撿拾珍珠計畫，讓更多弱勢的學子不再成為遺珠，可以接受優質的教育，無私奉獻的精神讓人感佩，也呼應了「哪裡有需要，就服務到身邊」的同濟會宗旨。

温順德說，「撿拾珍珠計畫」去年開始推動，遴選出一位學生給予補助，目前該生學習狀況極佳，每次段考成績不斷進步，上學期名列全年級第14名。今年也有一位廖姓學生受惠，學校老師一定會用心教導，讓孩子可以成材。他說，感謝張志偉會長與會兄、會姊們的善心，也企盼更多人投入善行，讓弱勢的優秀學子得以發光，將來有能力時可以回饋社會，形成善的循環。

國際同濟會台中市「優良會」響應「撿拾珍珠計畫」上午捐贈100萬元獎助金給僑泰高中。圖／僑泰高中提供

國際同濟會台中市「優良會」響應「撿拾珍珠計畫」上午由會長張志偉將100萬元獎助金捐贈給僑泰高中。圖／僑泰高中提供