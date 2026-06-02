自行車安全教育往下扎根 交通部補助地方推動國小安全課程

為強化學生自行車安全騎乘知識，交通部長陳世凱今天說，今年起提供經費補助各縣市推動國小自行車安全文化教育，盼能往下扎根，目標所有小朋友在國小6年間，至少上過1次相關課程。

交通部公路局今天舉辦台日自行車安全文化交流論壇，邀集台日交通、自行車推廣及安全教育相關專家與單位共同參與，並於論壇開幕期間由自行車新文化基金會與日本自行車利用環境向上會議全國委員會（JCC）完成「台日自行車推廣與安全教育交流合作意向書（MOU）」簽署。

陳世凱昨天前往台北市東門國小參加台日自行車安全教育交流觀摩活動，並陪同幼兒進行互動體驗，他今天出席論壇致詞時提到，看到日本自行車安全教育教學，透過1個小時課程讓小朋友從緊張到學會幾件事，包括平衡感、專注力、看號誌、閃避可能衝撞，相信台灣應該也有這樣教學、教育能力。

陳世凱指出，交通部除了努力發展自行車產業、騎乘文化外，還有完善硬體建設，其中環島1號線已建置完成，環島2號線也將在今年底完成，後者將有較高比例、近40%專用車道，讓騎乘自行車可以更加安全。

除了硬體建設外，陳世凱表示，透過MOU，希望未來針對自行車安全教育能有更深入合作，期盼自行車安全教育往下扎根，目標所有小朋友在國小6年期間，至少上過1次自行車安全教育課程，他強調，「小孩的教育不能等，小孩的安全教育更不能等。」

陳世凱指出，今年起提供經費補助各縣市政府推動「國小自行車安全文化教育」，後續將與教育部、各縣市政府及民間團體緊密攜手合作，深入國小校園特別針對高年級的學生，透過「學科理論」與「術科實作」雙管齊下教學方式，強化學生自行車安全騎乘知識，具備正確騎乘技巧及應變能力。

陳世凱提到，希望所有台灣小朋友從小就重視交通安全，小時候騎自行車，長大後使用其他的運具，自然就會有安全的觀念。