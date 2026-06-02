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鍋碗瓢盆練出國際級掌聲 金門中正國小鼓吹隊再闖歐洲使館節

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣中正國小鼓吹隊在立委陳玉珍的安排，造訪立法院，並在立法院前合影。圖／中正國小提供
金門縣中正國小鼓吹隊在立委陳玉珍的安排，造訪立法院，並在立法院前合影。圖／中正國小提供

金門縣中正國小鼓吹隊，近年積極將金門珍貴的傳統鼓吹樂推向國際舞台。繼2025年受邀赴美芝加哥演出後，今年更受邀前往奧地利維也納與捷克布拉格參與國際使館節展演，並安排進入當地小學進行文化交流與教學活動，來自離島的傳統樂音，即將在歐洲舞台上再次響起。

多年來，中正國小鼓吹隊肩負保存與傳承金門傳統鼓吹樂使命。在指導老師李麗娟30年深耕下，不僅於全國民俗體育競賽締造十一連霸佳績，更逐步將這項逐漸式微的傳統藝術推向國際。

李麗娟常以一句「鑼」馬不是一天造成的勉勵學生。她更巧妙結合鼓吹樂器名稱，創作出「鼓動台灣、吹響國際」、「嗩向披靡，夢想起飛」、「鼓起勇氣，無嗩畏懼」、「鈸涉水，鼓動奇蹟」、「出類鈸萃」等口號，成為鼓吹隊孩子們共同努力的精神標語。

去年赴美期間，鼓吹隊在芝加哥多場演出獲得海外僑胞及當地師生熱烈回響；今年前往歐洲，除了參與布拉格使館節，與來自全球50多個國家的團隊交流外，也將在布拉格及維也納當地小學舉辦「小手牽小手，作伙吹鼓吹」工作坊，讓外國學生親自體驗鼓吹樂器，感受台灣傳統文化的獨特魅力。

長期關心鼓吹隊國際交流的立法委員陳玉珍，連續兩年協助推動相關交流計畫。她表示，孩子們年紀雖小，卻願意投入大量時間學習傳統藝術，非常難能可貴。看見他們帶著金門鼓吹樂一步步走向世界，用鼓聲與嗩吶傳遞文化與熱情，不只是學校的榮耀，更是金門與台灣的驕傲。

陳玉珍認為，文化傳承不只是保存，更要勇敢走出去，透過國際交流讓世界真正看見台灣的文化軟實力，也讓孩子在過程中拓展視野、建立自信。

中正國小校長陳為信表示，從芝加哥到維也納、布拉格，鼓吹隊正一步一步實踐「鼓動台灣、吹響國際」的夢想。孩子們用鼓聲敲出自信，以嗩吶吹響希望，也讓來自金門的文化故事跨越國界，在世界舞台上持續發光。

金門縣中正國小鼓吹隊在立委陳玉珍的安排，造訪立法院，陳玉珍跟孩子們解說立院運作。圖／中正國小提供
金門縣中正國小鼓吹隊在立委陳玉珍的安排，造訪立法院，陳玉珍跟孩子們解說立院運作。圖／中正國小提供

金門縣中正國小鼓吹隊在立委陳玉珍的安排，造訪立法院，陳玉珍跟孩子們解說立院運作。圖／中正國小提供
金門縣中正國小鼓吹隊在立委陳玉珍的安排，造訪立法院，陳玉珍跟孩子們解說立院運作。圖／中正國小提供

金門 維也納 歐洲

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