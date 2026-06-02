13年18所小學實驗神農計畫 「台灣好」送孩子5種一輩子帶著走的能力

台灣好基金會將13年在全台18所小學累積的食農教育經驗，轉化為「我的永續生活提案」特展，即日起於誠品中山地下書街（R79）展出。台灣好基金會董事長柯文昌表示，孩子們在接觸土地、參與栽種的過程，培養出觀察力、創造力、溝通力、行動力、社會力，「這是他們可以一輩子帶著走的5種能力，也是台灣好送給他們的人生禮物。」

2013年，台灣好基金會推動「神農計劃」，在苗栗、新北、屏東、花蓮、台東認養18所小學，透過「一所學校，一畝校田」建立有系統、有知識的跨領域學習平台，讓孩子親近土地，動手實作，認識自然農法、有機栽種，知道怎麼種植出健康的食物，成為推動永續生活的起點。

柯文昌經常到學校與孩子們一起開田收成的分享。他表示，十多年來，孩子們在校田上與土地、植物為伍，開心長大，很多孩子上了大學，甚至已經開始工作。看著他們還會回校與學弟妹們一起收成，「我們知道故鄉與土地的情感深植在他們心中。」有苗栗的孩子回到家跟阿公說「不要再噴農藥」，讓他深刻感受神農計畫的影響力。

2022年食農教育法立法實施。柯文昌邀請好朋友緯創資通董事長林憲銘進一步推出「神農永續生活計劃」，以台灣好在各小學教學現場13年的食農教育實戰經驗，以及超過100位個人和單位的跨領域教學夥伴所組建的食農教育網絡為基礎，整合農事、文化、產業、社區發展專業團隊及個人，建立「神農永續生活共學網」，提供系統化的知識、教案與教學現場紀錄，讓更多學校、家庭、社團、自學團體都可以參考使用。

柯文昌表示，學校師生如果運用時遇到不懂或疑問時，把問題傳上共學網，台灣好就會請農老師顧問群協助解惑，降低實踐永續生活過程中的焦慮感。

「我的永續生活提案」將食農教育的知識與經驗立體化、趣味化。展區共分五大單元：「咦？！食農大哉問」為你解決生活常見的種植迷思；「來吧！設計你的食農課」有52組創新教案讓你自由選課；「你看！孩子們的田園日記」透過孩子的雙眼帶大人看見田裡萬象、「看我！食農風格十八變」則是18所小學玩食農的教學第一現場呈現。「什麼？！教師真心話大補帖」展出全台食農教育者的教學心法分享。每週日推出「神農小學堂」則邀請全台8組創新教育團隊來開學，從土壤課、野菜課、香草課到昆蟲課，動手種下屬於自己的作物，讓永續變成最好玩的生活練習。

●神農永續生活共學網: https://learnforsustainability.lovelytaiwan.org.tw/

台灣好基金會將13年在全台18所小學累積的食農教育經驗，轉化為「我的永續生活提案」特展，即日起於誠品中山地下書街（R79）展出。圖／台灣好基金會提供

台灣好基金會將13年在全台18所小學累積的食農教育經驗，轉化為「我的永續生活提案」特展，即日起於誠品中山地下書街（R79）展出。圖／台灣好基金會提供