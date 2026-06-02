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桃園復旦高中管弦樂團樂聲磅礴 7學生全國賽跨組獲佳績

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
復旦高中董事長段台明（中白襯衫）過去校長任內，就全力支持管弦樂團與全人教育。圖／復旦高中提供
復旦高中董事長段台明（中白襯衫）過去校長任內，就全力支持管弦樂團與全人教育。圖／復旦高中提供

桃園市私立復旦高中管弦樂團七位學生跨組參加全國音樂比賽，面對更高強度的競賽，拿下優等殊榮表現亮眼。

復旦管弦樂團日前在中壢藝術館舉辦年度音樂會，吸引滿場師生及家長，展現學校藝術教育深耕的豐碩成果。音樂會最終在熱烈安可聲中劃下圓滿句點，留下動人而難忘的樂章。

復旦董事長段台民指出，透過管弦樂團的長期培育，學生不僅在音樂專業上持續精進，更在團隊合作、舞台表達與自我紀律等面向獲得全面成長，充分展現學校全人教育的核心價值。

復旦高中表示，年度音樂會曲目多元，橫跨古典樂與電影配樂，包含德弗札克「新世界交響曲」選段，以及膾炙人口的電影「鐵達尼號」、「神鬼奇航」等經典樂章，兼具藝術深度與大眾親和力。值得一提的是，由團長林宇謙改編之「聽雨」現場精彩呈現，旋律細膩動人，充分展現學生穩健的演奏技巧與高度的團隊默契，贏得現場觀眾熱烈掌聲與好評。

管弦樂團家長後援會會長黃子珍說明，音樂會能順利舉行，特別感謝董事長段台民過去在校長任內，長期鼎力支持學校藝文發展，不但投入資源，還提供學生優質的學習與展演平台，家長會、行政團隊及各界人士通力合作，才能成就一場旋律澎湃、震撼人心的高水準音樂盛會。

復旦高中管弦樂團年度音樂會曲目豐富，演奏技巧成熟獲得滿堂喝采。圖／復旦高中提供
復旦高中管弦樂團年度音樂會曲目豐富，演奏技巧成熟獲得滿堂喝采。圖／復旦高中提供

音樂會 桃園 樂團

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