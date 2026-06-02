國中教育會考 今晚公布答對題數與等級對照表

攸關18.2萬名考生升學權益的115年國中教育會考，預計今天晚間公布「答對題數與等級對照表」，考生可找出各科能拿到基礎、精熟等級，以及精熟前25%的A++最低答對題數。

國中教育會考於今5月16日、17日舉辦完畢，主辦單位台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心（心測中心）預計今天晚間公布答對題數與等級對照表；開放網路查詢成績的時間則定在6月5日。

國中教育會考成績分為「精熟（A）」「基礎（B）」及「待加強（C）」3等級，精熟和基礎另有「++」和「+」2 種標示，「++」指該等級前25%，「+」指該等級前26%至50%。

考生藉由今晚公布的「答對題數與等級對照表」，可瞭解今年度各科的精熟和基礎門檻題數，作為後續參加全國15個就學區「免試入學」的依據。

「免試入學」是高中職最大的入學管道，但各區計算方式不同。例如人數最多的基北區（台北市、新北市、基隆市）將會考各科的「等級」加「標示」換算為積分，A++為7分，A+為6分，寫作測驗1到6級分則轉換為0.1到1積分。相關資訊可參考各就學區免試入學委員會網站。