太平國小畢業生百K單車挑戰 35名學生抵鵝鑾鼻

高雄市小港區太平國小畢業季活動「單車挑戰百K鵝鑾鼻」邁入第3年，今年報名人數創新高，共有35名學生挑戰百公里騎乘，騎抵台灣最南端鵝鑾鼻。

太平國小今天新聞稿表示，在家長會支持及親師生參與下，今年報名人數創新高，共有35名學生挑戰百公里騎乘，從高雄一路騎向台灣最南端鵝鑾鼻，以毅力與勇氣完成熱血畢業禮。

校方表示，騎乘活動30日清晨展開，學生一早在家長陪伴下齊聚校園整裝待發。出發前，由總指揮進行安全叮嚀，各組領騎教練隨後帶領車隊依序啟程，校門口擠滿送行家長，紛紛拿起手機記錄孩子出發身影，場面溫馨。

今年共有35名學生參與挑戰，包括14名應屆畢業生、12名在校生及9名校友，其中年紀最小的騎士僅國小2年級。另有8名家長隨隊騎乘，連同師長及工作團隊共53人同行；沿途還有10多名家長騎車或開車支援補給與加油。

校方事前安排20公里與50公里兩階段訓練，校方說，車隊分成2隊4組，每組均配置領騎教練與師長陪同，另有補給車、保母車及家長支援車隨行，每次休息後也由總教練再次提醒路況與安全事項，確保活動順利進行。

首次參賽的學生黃昆澤表示，自己報名時還不會騎單車，但因曾到過鵝鑾鼻，被當地風景吸引，因此下定決心學會騎車，「相信自己可以，所以努力學習，最後真的做到了」。

學生梁品彥則說，途中一度體力透支，但看到剛下夜班的父親特地前來加油，瞬間重新獲得力量，「明年還想再參加」。

太平國小校長翁瑞美表示，百K單車挑戰不只是體能考驗，更希望學生透過訓練與堅持，學習面對挫折、突破自我，也從團隊合作中累積成長經驗。活動能持續推動，仰賴家長與學校密切合作，成為陪伴孩子成長的重要力量。