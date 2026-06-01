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校慶跳「練舞功」！男老師神情比學生投入、舞步比學生到位 網路爆紅

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市東信國小老師陳聖育和學生一起演舞蹈，網友稱讚神情比學生投入，舞步也比學生到位，成為話題。圖／東信國小提供
基隆市東信國小老師陳聖育和學生一起演舞蹈，網友稱讚神情比學生投入，舞步也比學生到位，成為話題。圖／東信國小提供

基隆市東信國小上傳校慶活動影片到臉書粉絲專頁，男老師陳聖育和學生一起演舞蹈時，神情比學生投入，舞步也比學生到位，成為話題。當天在場的家長留言，學生都隨便跳，老師最認真，也有人說，他是被老師這個職業耽誤的舞者。

陳聖育是國立台灣師範大學健康促進與衛生教育學系畢業生，這學期接任東信國小五年級代課導師。日前校慶活動，他和班上學生一起跳電音女王謝金燕的「練舞功」，家長原本要拍自己孩子跳舞，但被陳聖育的舞姿吸引，拍下後上傳網路，一周後吸引34萬人次觀看。

陳聖育說，就讀大學時參加社團活動接觸到舞蹈，發現自己跳舞時獲得不少快樂，他說自己不是人家口中的「舞林高手」，但真的愛跳舞，而且跳得很開心。校慶當天他在學生後方，不想搶學生風采，沒想到後方的家長，拍下他跟學生跳舞的模樣，讓他爆紅，東信國小也知名度大增。

為什麼選擇跳謝金燕的「練舞功」？陳聖育表示，是五年級老師們一起決定，他帶著學生練習時，學生希望老師也一起跳，他答應了，所以跟著學生下場跳。

東信國小也在臉書專頁，分享陳聖育在校慶活動和學生一起跳舞的影片，網友留言「老師好會跳喔，表情100」、「動作都有做到位」、「這是老師還是超齡留級生」、「全場就是老師最賣力，跳的最好」。

基隆市東信國小老師陳聖育和學生一起演舞蹈，網友稱讚神情比學生投入，舞步也比學生到位，成為話題。圖／東信國小提供
基隆市東信國小老師陳聖育和學生一起演舞蹈，網友稱讚神情比學生投入，舞步也比學生到位，成為話題。圖／東信國小提供

謝金燕

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