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立委會勘台東國小操場跑道整建 積極爭取千萬經費

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委陳瑩前往台東信義國小進行「操場PU跑道整建工程」現地會勘。陳瑩國會辦公室／提供
立委陳瑩前往台東信義國小進行「操場PU跑道整建工程」現地會勘。陳瑩國會辦公室／提供

為改善偏鄉校園運動設施、提升師生及社區使用安全，立委陳瑩1日邀請教育部前往台東縣成功鎮信義國民小學，辦理「操場PU跑道整建工程」現地會勘，了解校方實際需求。此次整建總經費約新台幣1,040萬元，陳瑩表示，會盡力爭取經費，協助校方儘速推動工程。

當日出席會勘人員包括教育部及台東縣政府教育處外，還有成功鎮代表會主席陳南蓀、鎮民代表陳振明、鎮民代表陳婕妤、信義里里長黃正宏、台東縣議員參選人武雪恩、鎮民代表參選人郭亞民，信義國小校長陳文玲也陪同說明學校操場情形，共同關心信義國小操場整建需求。

陳瑩表示，日前參加信義國小運動會即發現紅土相當鬆軟的情形，信義國小現有操場跑道為紅土材質，長年受東海岸強風及海砂侵襲，加上冬季東北季風影響，紅土流失情形嚴重，不僅造成大量風沙吹入校園與教室，增加校方清潔與維護負擔，也經常出現雜草生長、地面不平及雨後積水泥濘等問題。

跑道表面鬆散且局部凹凸不平，學生在體育課與課後訓練時易有跌倒、受傷風險，也影響社區居民晨間運動及假日使用安全。

此次規劃整建工項包括：原有紅土跑道全面刨除與整平、跑道基層回填與重整、13毫米全密式PU彈性鋪面施工、運動場排水系統改善，以及跑道畫線與分道設計；另同步辦理中央草坪整平、排水補強及周邊安全緩衝區改善，全面提升操場整體功能與安全性。

陳瑩指出，信義國小不僅是學童日常學習與運動的重要場域，也是成功鎮重要的社區公共空間，長期承辦各類活動，包括里校運動會與都歷部落舉辦大型活動等。

改善完成後，除能有效解決風沙、積水與地面不平問題，提供更具彈性與防滑效果的安全運動場域，提升體育課程品質，也有助於棒球、田徑及球類運動人才長期培育，落實學校體育教育目標。

對社區而言，嶄新的PU跑道也將提供里民更舒適、安全的晨運與散步空間，並作為部落辦理豐年祭及各項文化活動的重要場域，兼顧教育、文化傳承與公共使用功能。

陳瑩表示，偏鄉孩子應享有與都市同樣安全完善的學習與運動環境。信義國小是成功鎮的重要教育基地，更是地方居民共同生活與交流的核心空間。希望透過教育部與地方政府共同支持，順利爭取所需經費，讓整建工程儘速推動，打造兼具教育、文化與社區共享功能的優質運動場域。

台東 陳瑩 立委

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