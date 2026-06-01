北捷推暑期消防暨捷運防災體驗營 即日起開放網路報名

暑假將至，台北市消防局今天表示，7月將攜手台北捷運公司共辦消防暨捷運防災體驗營，首推最酷體驗「捷運逃生體驗課程」，即日起開放網路免費報名，設籍或就讀北市國小學童可參與。

消防局今天發布新聞稿表示，為讓學童在暑假期間也能快樂學習防災知識，將於7月6日至22日（每周一至周三）在台北捷運北投會館舉辦「台北市115年消防暨捷運防災體驗營」。

同時，活動全程免費，即日起開放網路報名（https://www.beclass.com/rid=30526ae6a14b22239625https://www.beclass.com/rid=30526ae6a14b22239625），希望透過闖關、體驗與實地演練，讓學童學習最實用的防災技能，升級成為「防災小勇士」。

消防局表示，本次活動參加對象為設籍或就讀北市國小一至四年級學生（以114學年度為認定標準）；若非設籍或就讀臺北市國小者，需父、母或監護人至少一方設籍北市。

另外，消防局將優先保留部分名額給育幼院及兒少福利機構等團體，希望讓更多學童都能擁有學習防災知識的機會。

消防局提到，今年活動首度攜手台北大眾捷運股份有限公司合作，推出超有臨場感及超真實「捷運逃生體驗課程」，學童可以走進捷運月台和車廂，並進入模擬隧道空間，親身挑戰捷運緊急狀況應變任務，學習遇到突發事件時，如何冷靜判斷、安全避難。

此外，消防局也規劃豐富多元的防災課程，包括火災預防、地震避難、煙霧逃生、自我保護技巧等內容，透過情境模擬、互動遊戲及實作演練，讓孩子邊玩邊學、邊闖關邊成長，潛移默化學習重要防災知能。