球星推手 合庫球隊暑期育樂營第32年開打

合作金庫銀行棒球、羽球、桌球暑期育樂營活動，自民國81年開辦迄今，即將邁入第32年；今年的暑期育樂營將於7月8日起，在宜蘭、高雄、臺北陸續展開，本次營隊活動各為期3天，讓參與的學童能獲得更多學習機會，且度過豐富愉快的暑假。

合庫成立球隊至今培育眾多國內外知名球星，如羽球一哥周天成、桌球一哥林昀儒、桌球一姐鄭怡靜，以及優秀國手如桌球隊高承睿、馮翊新、郭冠宏、葉伊恬；羽球隊王子維、李哲輝、楊博軒、胡綾芳及棒球隊陳孝允、李亦崴、陳致語、林佾葳等。其中在林昀儒領軍下，代表國家於2026年世界桌球團體錦標賽中勇奪男子團體銅牌佳績，展現堅強實力與團隊默契，讓國人看見桌球新世代的競爭力。

合庫每年舉辦暑期育樂營活動，以啟發學童的興趣為目標，至今參加過的學童人數已超過六萬人次。本次宜蘭棒球營名額為400名，高雄羽球營、臺北桌球營名額各為300名，參加學童一律免費，報名資格為目前就讀國小3年級至6年級之男女學童，採分行現場報名，現正報名中，每一家長限報2名學童，額滿為止。