跨海追夢！青年百億圓夢計畫 馬祖學子23人錄取

連江縣政府今天舉行參與教育部青年百億圓夢計畫獲選學生表揚會，共有 23名國高中學生被錄取，展現出離島學子強大的競爭力，將前往8個國家進行多元主題學習旅程。

連江縣政府表示，在學校行政團隊的積極推動與學生不懈努力下，今年在教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」中表現卓越，總計有23名來自馬祖高中、東引國中、介壽國中及中正國中的國、高中生脫穎而出。

縣府表示，統計顯示，目前就讀連江縣且符合計畫年齡的學生中，錄取人數多達23人，展現出離島學子強大的競爭力與跨越國界的行動力。

縣府表示，入選學生將分別前往英國及韓國、日本、澳洲、蒙古、芬蘭、加拿大及法國等國，進行涵蓋食創實驗、教育冒險及博物館核心探索等多元主題的學習旅程。

青年署副署長諶亦聰致詞表示，教育部提供「百億圓夢基金」是為了讓夢想能透過制度與行動實現。她期許學生在世界各地的學習過程中，務必認真吸取新知，將知識的種子播下，期待未來學成後能回到家鄉貢獻所學，成為推動馬祖前進的力量。