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佛館變身畢業殿堂 717名偏鄉學童嗨喊「我們畢業了」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
嘉義阿里山十字國小在佛陀紀念館禮敬大廳舉行非洲鼓快閃表演。圖／佛光山提供
嘉義阿里山十字國小在佛陀紀念館禮敬大廳舉行非洲鼓快閃表演。圖／佛光山提供

佛光山佛陀紀念館大覺堂今天化身畢業殿堂，來自嘉義台南高雄及屏東4縣市、29所偏鄉學校共717名畢業生齊聚一堂，在逾千名師長與家長見證下接受祝福，戴上寫有「我們畢業了」的頭箍、披掛象徵榮耀肩帶，為國小學涯畫下句點，也帶著滿滿祝福邁向人生下一段旅程。

這場偏鄉學校聯合畢業祝福禮源自佛光山開山祖師星雲大師對偏鄉教育的關懷，自2015年開辦以來，已連辦9屆、累計10場活動，陪伴95所學校、逾萬名偏鄉畢業生留下難忘回憶。

今年共有約1350人參與盛會，大覺堂一早湧入各校師生與家長，許多走出偏鄉的孩子首次走進莊嚴宏偉的佛館殿堂，難掩驚喜與興奮。

29所偏鄉學校中，也不乏學生數極少的迷你學校，如高雄六龜寶來國小及嘉義阿里山十字國小，今年畢業生都僅2人，讓這場畢業禮成為偏鄉教育最溫暖的一刻。

畢業典禮在普門中學原音社悠揚歌聲中揭開序幕，現場播放校長與師長錄製的祝福影片，嶺口國小畢業生褚子寬說，感謝師長一路陪伴，讓他們在挫折與失敗中學會成長；賴芷玫說，畢業不是結束，而是另一段旅程的開始。

佛光山常務副住持慧傳法師致詞表示，偏鄉學校聯合畢業祝福禮是延續星雲大師關懷教育、照顧偏鄉學子的理念，讓資源相對不足的孩子，也能擁有一場隆重的畢業典禮。

慧傳法師也以「今日一會，無限未來」勉勵畢業生，面對挫折時擁有信心與勇氣，在困境中保有智慧與力量，勇敢迎接人生挑戰。

高市教育局長吳立森也受邀出席觀禮，他說感念星雲大師長期透過雲水書車將閱讀資源送進偏鄉，也為偏鄉學童打造專屬的畢業祝福禮，並勉勵孩子以善念、勇氣與信心迎接下個學習階段。

活動尾聲，每位畢業生獲贈雲水三千畢業書包等紀念禮物，隨著獻燈儀式及惜別歌響起，在彼此祝福聲中，為這場別具意義的聯合畢業典禮畫下句點。

「114學年度偏鄉學校聯合畢業祝福禮」來自嘉義、台南等4縣市29所偏鄉學校師生，在佛陀紀念館大覺堂齊聚一堂。圖／佛光山提供
「114學年度偏鄉學校聯合畢業祝福禮」來自嘉義、台南等4縣市29所偏鄉學校師生，在佛陀紀念館大覺堂齊聚一堂。圖／佛光山提供

佛光山常務副住持慧傳法師帶領畢業生恭讀星雲大師為畢業生祈願文，勉勵畢業生勇敢追夢。圖／佛光山提供
佛光山常務副住持慧傳法師帶領畢業生恭讀星雲大師為畢業生祈願文，勉勵畢業生勇敢追夢。圖／佛光山提供

普門中學原音社為偏鄉學校聯合畢業祝福禮活動，獻唱及舞蹈助興。圖／佛光山提供
普門中學原音社為偏鄉學校聯合畢業祝福禮活動，獻唱及舞蹈助興。圖／佛光山提供

偏鄉學校 佛光山佛陀紀念館 星雲大師 嘉義 高雄 台南

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