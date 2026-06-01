快訊

黃仁勳一拿它股價就漲停！1分鐘灌7000多張 現場驚見手機都是「下單畫面」

房市冷淡期到…迎接史上最慘五月 六都買氣寫改制以來新低

近126萬投資人嗨翻天！00919配息1元創高 估年化配息率13.33%同創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

中山工商打造運動科學培育模式 運動、技能、升學三軌並進培育全方位人才

聯合新聞網／ 文／郭韋綺
中山工商斥資千萬元打造媲美「國家訓練中心」的運動表現訓練中心與情境飛輪教室。圖／高雄市中山工商提供圖／高雄市中山工商
中山工商斥資千萬元打造媲美「國家訓練中心」的運動表現訓練中心與情境飛輪教室。圖／高雄市中山工商提供圖／高雄市中山工商

高雄市中山工商近年導入職業級球隊的運動科學訓練系統，以數據分析、專業體能規畫與科學化管理，協助學生在競技場上屢創佳績，兼顧學業與專業技能發展，開創全國首個「非傳統體育班」培育無數金牌選手，也有不少體育績優生錄取台大、清大及台師大等頂大，走出一條「運動、技能、升學」並進人才培育之路。

中山工商斥資千萬元打造媲美「國家訓練中心」的運動表現訓練中心與情境飛輪教室，引進測力板等專業設備，透過數據監測選手爆發力、肌力及身體負荷狀況，讓訓練不再只是憑經驗，而是以科學數據作為依據，更聘請兩位專任肌力與體能教練，是國內少見擁有完整運動科學支援系統的高中職學校。

中山工商斥資千萬元打造媲美「國家訓練中心」的運動表現訓練中心與情境飛輪教室。圖／高雄市中山工商提供圖／高雄市中山工商
中山工商斥資千萬元打造媲美「國家訓練中心」的運動表現訓練中心與情境飛輪教室。圖／高雄市中山工商提供圖／高雄市中山工商

校方指出，有運動科學輔助，學生不必再靠長時間、高強度訓練累積成果，而是透過更精準有效的方式提升競技表現，學校參考美國高中運動制度，將訓練時數控制在每周15小時以內，堅持「科學化訓練、合理化時數」理念，讓學生保有充足時間兼顧課業與專業技能學習。

在運動科學加持下，中山工商在全國賽場維持亮眼成績，有「山中傳奇」之稱的女子排球隊，高中甲級排球聯賽（HVL）勇奪14座冠軍金盃，至今仍保持全國紀錄；棒球隊在全國高中軟式棒球聯賽完成3連霸，成為史上第2支達成此紀錄的隊伍。

中山工商導入職業級球隊的運動科學訓練系統，以數據分析、專業體能規畫與科學化管理，協助學生在競技場上屢創佳績。圖／高雄市中山工商提供圖／高雄市中山工商
中山工商導入職業級球隊的運動科學訓練系統，以數據分析、專業體能規畫與科學化管理，協助學生在競技場上屢創佳績。圖／高雄市中山工商提供圖／高雄市中山工商

目前學校設有女排、男足、女足、空手道、射箭、男排、男籃、女籃、射擊及棒球等10支運動團隊，近年再增設田徑隊與跆拳道隊，從全中運到各項全國聯賽皆有亮眼表現，培養出許多優秀運動人才。

校長李昱平表示，為不讓選手的路愈走愈窄，學校育才核心理念是「允文允武」，不採傳統體育班制度，而是讓體育績優生依興趣選讀餐旅、外語、電機與電子、機械、商管、設計、動力機械、家政、農業及服務等10大專業群科。

「運動員的人生不應只有球場」李昱平說，在中山工商，學生可能是足球場上的明星球員，同時也是取得乙級室內配線證照的電機科學生；也可能是全國賽得獎選手，同時具備烘焙或外語專長，希望透過運動與專業並重的培育模式，擁有更多元的未來選擇。

這套模式近年逐漸展現成果，畢業生錄取台灣大學、清華大學、成功大學、高雄師範大學及台北市立大學等國立名校，開啟運動、技能、升學三贏的斜槓未來。

中山工商斥資千萬元打造媲美「國家訓練中心」的運動表現訓練中心與情境飛輪教室。圖／高雄市中山工商提供圖／高雄市中山工商
中山工商斥資千萬元打造媲美「國家訓練中心」的運動表現訓練中心與情境飛輪教室。圖／高雄市中山工商提供圖／高雄市中山工商

李昱平指出，運動科學不只是提升成績的工具，更是協助學生平衡訓練與學習的重要關鍵，讓學生能在追逐運動夢想的同時，也為未來升學與職涯發展奠定穩固基礎。

中山工商對外招募具潛力的運動新秀，提供各項體育績優獎學金，規畫有完善升學輔導與生活照顧，讓學生無後顧之憂站上賽場發光發熱，更給予翻轉人生的舞台。

運動 體育

相關新聞

中山工商打造運動科學培育模式 運動、技能、升學三軌並進培育全方位人才

高雄市中山工商近年導入職業級球隊的運動科學訓練系統，以數據分析、專業體能規畫與科學化管理，協助學生在競技場上屢創佳績，兼顧學業與專業技能發展，開創全國首個「非傳統體育班」培育無數金牌選手，也有不少體育績優生錄取台大、清大及台師大等頂大…

屏東國中小教師退休攀升！今年國小181人退休創新高 教育處揭原因

屏東縣近3年來國中小教師退休人數攀升，今年國小退休教師181人創近年新高。教育處分析，教師近年因個人生涯發展、管教衝突與親師溝通等不同因素外，加上退休制度條件調整，是今年退休人數明顯增加原因，預計2027年、2028年退休人數稍緩。

技職寒冬／教甄委員比考生多 高職招不到學生也找嘸老師

技職教育曾是台灣產業人才的重要搖籃，如今卻同時陷入「缺學生、缺老師」雙缺危機。今年四技二專統測報名人數跌至歷年新低；技高專業科教甄也出現開缺1人、僅1人報考，甚至「教甄委員比考生多」的場景。少子化壓縮生源，科技業高薪磁吸師培新血，當技高招不到學生，也找不到老師，技職體系正面臨前所未有的寒冬。

考前大開缺逾300人 台中教甄錄取率突增至2成 民眾質疑「超好考」

中市國中小教師甄選昨初試，教育局考前三天突公告「大補人」，國小增額一一二人，國中更激增二一九人，整體錄取率增至兩成，國中童軍科百分之百，理化科達七成六；南投縣國小教甄錄取率也達四成六，讓民眾質疑「超好考」。

屏東國中小教甄203名缺額創新高 初試到考率7成多

受教師退休潮影響，屏東縣在國小暨學前教師連3年錄取超過100人。今年國中小教師甄選開出203名缺額，分別為國小暨學前139人、國中64人，國小暨學前有678人報名，國中450人報名。國中在專科部分近年來首次開缺。今舉行國中小教師甄選，國中到考率75％、國小暨幼兒園77％。

小學沒人、幼教超搶手！南投教甄兩樣情 國小師錄取率飆破4成6

受少子化、退休潮等影響，教師荒加劇，教師甄試錄取率攀升。南投縣今舉行中小學暨幼兒園聯合教甄初試，小學教師報名人數下降，幼教師仍搶手，而今年開出204個正式缺額，原總錄取率約28%。但到考率75%，整體錄取率提高至37%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。