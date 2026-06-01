中山工商打造運動科學培育模式 運動、技能、升學三軌並進培育全方位人才

高雄市中山工商近年導入職業級球隊的運動科學訓練系統，以數據分析、專業體能規畫與科學化管理，協助學生在競技場上屢創佳績，兼顧學業與專業技能發展，開創全國首個「非傳統體育班」培育無數金牌選手，也有不少體育績優生錄取台大、清大及台師大等頂大，走出一條「運動、技能、升學」並進人才培育之路。

中山工商斥資千萬元打造媲美「國家訓練中心」的運動表現訓練中心與情境飛輪教室，引進測力板等專業設備，透過數據監測選手爆發力、肌力及身體負荷狀況，讓訓練不再只是憑經驗，而是以科學數據作為依據，更聘請兩位專任肌力與體能教練，是國內少見擁有完整運動科學支援系統的高中職學校。

中山工商斥資千萬元打造媲美「國家訓練中心」的運動表現訓練中心與情境飛輪教室。圖／高雄市中山工商提供圖／高雄市中山工商

校方指出，有運動科學輔助，學生不必再靠長時間、高強度訓練累積成果，而是透過更精準有效的方式提升競技表現，學校參考美國高中運動制度，將訓練時數控制在每周15小時以內，堅持「科學化訓練、合理化時數」理念，讓學生保有充足時間兼顧課業與專業技能學習。

在運動科學加持下，中山工商在全國賽場維持亮眼成績，有「山中傳奇」之稱的女子排球隊，高中甲級排球聯賽（HVL）勇奪14座冠軍金盃，至今仍保持全國紀錄；棒球隊在全國高中軟式棒球聯賽完成3連霸，成為史上第2支達成此紀錄的隊伍。

中山工商導入職業級球隊的運動科學訓練系統，以數據分析、專業體能規畫與科學化管理，協助學生在競技場上屢創佳績。圖／高雄市中山工商提供圖／高雄市中山工商

目前學校設有女排、男足、女足、空手道、射箭、男排、男籃、女籃、射擊及棒球等10支運動團隊，近年再增設田徑隊與跆拳道隊，從全中運到各項全國聯賽皆有亮眼表現，培養出許多優秀運動人才。

校長李昱平表示，為不讓選手的路愈走愈窄，學校育才核心理念是「允文允武」，不採傳統體育班制度，而是讓體育績優生依興趣選讀餐旅、外語、電機與電子、機械、商管、設計、動力機械、家政、農業及服務等10大專業群科。

「運動員的人生不應只有球場」李昱平說，在中山工商，學生可能是足球場上的明星球員，同時也是取得乙級室內配線證照的電機科學生；也可能是全國賽得獎選手，同時具備烘焙或外語專長，希望透過運動與專業並重的培育模式，擁有更多元的未來選擇。

這套模式近年逐漸展現成果，畢業生錄取台灣大學、清華大學、成功大學、高雄師範大學及台北市立大學等國立名校，開啟運動、技能、升學三贏的斜槓未來。

中山工商斥資千萬元打造媲美「國家訓練中心」的運動表現訓練中心與情境飛輪教室。圖／高雄市中山工商提供圖／高雄市中山工商

李昱平指出，運動科學不只是提升成績的工具，更是協助學生平衡訓練與學習的重要關鍵，讓學生能在追逐運動夢想的同時，也為未來升學與職涯發展奠定穩固基礎。

中山工商對外招募具潛力的運動新秀，提供各項體育績優獎學金，規畫有完善升學輔導與生活照顧，讓學生無後顧之憂站上賽場發光發熱，更給予翻轉人生的舞台。