食農教育融入展覽 小學生農夫日記看見種植樂趣

解密秋葵原產地、台灣一年20萬噸馬鈴薯去處，台灣好基金會轉化累積多年的食農教育經驗，今天起推出特展，帶領民眾認識適合在家種植的作物，還有小學生農夫日記展出。

台灣好基金會在2013年推出「神農計畫」，認養苗栗、新北、屏東等地18所小學，以「一所學校、一畝校田」方式，讓孩子親身體驗種植。2022年「食農教育法」立法，基金會也推出升級計畫「神農永續生活計畫」，並建立「神農永續生活共學網」，讓「農老師」可以在線上為食農教育相關問題解惑。

奠基於累積成果，「我的永續生活提案」特展今天開展，設計多種互動體驗，像是讓民眾可以翻閱「孩子們的田園日記」，以孩童視角看見種植樂趣；搭配翻轉板的「咦？！食農大哉問」區，則解決生活常見的種植迷思。

新北市直潭國小校長劉世和分享，過去他任職於新北市最高海拔學校雲海國小，當時便與其他師生討論要一起做一塊校田，台灣好基金會剛好來尋求合作，引進不同的農老師與資源協助、陪伴學生。他也發現孩子在學習栽種過程中，也學會做自己的主人，不只讓台灣教育更有活力與希望，也是善的循環。

台灣好基金會董事長柯文昌分享，孩子們接觸土地、參與栽種的過程，培養出觀察力、創造力、溝通力、行動力、社會力，是他們可以一輩子帶著走的5種能力，也是基金會給他們的禮物。

柯文昌表示，10多年來，孩子們在校田上與土地、植物為伍，開心長大，很多孩子已經念大學，甚至已經開始工作。「看著他們還會回校與學弟妹們一起收成，我們知道故鄉與土地的情感深植在他們心中。」

「我的永續生活提案」特展即日起在誠品中山地下書街展出至7月26日。