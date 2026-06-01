屏東國中小教師退休攀升 今年國小181人退休創新高 原因是這個

屏東縣近3年來國中小教師退休人數攀升，今年國小退休教師181人創近年新高。教育處分析，教師近年因個人生涯發展、管教衝突與親師溝通等不同因素外，加上退休制度條件調整，是今年退休人數明顯增加原因，預計2027年、2028年退休人數稍緩。

教育處指出，國中教師退休部分，2024年44人、2025年48人，今年2026年61人；國小（含幼兒園），2024年104人、2025年115人，今年2026年來到181人。

教育處分析，教師因個人生涯發展、管教衝突及親師溝通等不同因素外，加上明年2027年起公立學校教職員支領全額月退休金退休指標數將調升至85，且從原本50歲調整為需年滿55歲，今年退休人數較增，預計2027年、2028年退休人數預期減緩一些。

教學第一線現場，老師除教學外，近年受到師生管教衝突、親師溝通等挑戰，教育處表示，緩解老師壓力、營造安心教學環境並留住優秀人才，落實簡化各項評鑑、報表等行政減量措施、鼓勵教師成立專業社群、積極辦理教師專業進修研習、補助充實教學設施設備、充分提供教師諮商輔導支持。

教育處表示，透過改善偏鄉教師新宿舍、補助恆春半島地區交通費，發給久任獎金，鼓勵優秀教師留任。透過制度改革與實質關懷，重建教師專業尊嚴，共創親師生三贏校園環境。