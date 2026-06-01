技職寒冬／教甄委員比考生多 高職招不到學生也找嘸老師

受教師退休潮影響，屏東縣在國小暨學前教師連3年錄取超過100人。今年國中小教師甄選開出203名缺額，分別為國小暨學前139人、國中64人，國小暨學前有678人報名，國中450人報名。國中在專科部分近年來首次開缺。今舉行國中小教師甄選，國中到考率75％、國小暨幼兒園77％。

2026-05-31 19:57