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技職寒冬／教甄委員比考生多 高職招不到學生也找嘸老師

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近10年來，統測報考人數逐年下滑，115學年度四技二專統測報名人數跌至6萬5802人，創歷年新低。圖為今年四技二專統測考生到場準備應試。中央社
近10年來，統測報考人數逐年下滑，115學年度四技二專統測報名人數跌至6萬5802人，創歷年新低。圖為今年四技二專統測考生到場準備應試。中央社

教師荒 技職

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想親手發射火箭、探索太空奧秘嗎？新北市今年暑假首度開設「星際啟航：航空與火箭的秘密」太空火箭系列育樂營，邀請國中小學生從紙火箭、水火箭到感測器與簡易燃料火箭實作，一步步探索火箭升空背後的科學原理，透過動手操作與發射體驗認識航太科技，開啟探索太空世界的第一步。

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