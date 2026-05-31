小學沒人、幼教超搶手！南投教甄兩樣情 國小師錄取率飆破4成6

受少子化、退休潮等影響，教師荒加劇，教師甄試錄取率攀升。南投縣今舉行中小學暨幼兒園聯合教甄初試，小學教師報名人數下降，幼教師仍搶手，而今年開出204個正式缺額，原總錄取率約28%。但到考率75%，整體錄取率提高至37%。

南投縣115學年度國民中小學暨附設幼兒園教師聯合甄選初試今天在旭光高中舉行，副縣長王瑞德由教育處處長王淑玲等陪同巡視考場，關心考試情形；而受教育現場大環境影響，且中部多個縣市今同步教甄，國小考生報名人數明顯下降。

教育處指出，今年國小教師甄選開缺，普通班一般生68名、偏遠原住民重點學校具原民身分普通班5名，專長體育8名、自然4名、英語14名、資訊3名、專任輔導7名、身心障礙類4名等共113名，僅247人報考，總錄取率約達46%。

國中教師增開缺至77名，含國文19名、英文9名、歷史7名、數學14名、理化11名、體育4名、特教身心障礙類8名、特教資賦優異類數學2名、生物1名及理化2名，共計368人報考，總錄取率約為21%。

幼兒園開缺14名，含普通班一般生8名、偏遠原住民重點學校具原民身分普通班1名及身心障特教班5名，但有111人報考，總錄取率約13%，報名仍踴躍。

教育處表示，今年考試各類別總缺額共204名，總報名人數726人，原錄取率28%。但今首節到考僅546人，缺考180人，到考率75%，總錄取率提升至37%；6月13日進行複試，預計18日放榜，並於27日在草屯國小進行公開介聘。

副縣長王瑞德坦言，近年教育環境困難，導致教師甄選錄取率越來越高。今年南投縣聯合甄選考試除了幼兒園及國小代理教師介聘外，首次新增國中代理教師介聘，針對甄選未錄取但有意願擔任代理教師者，縣府將列冊統一辦理介聘分發。

南投縣115學年度中小學暨附設幼兒園教師聯合甄選初試今在旭光高中舉行，副縣長王瑞德（左1）巡視考場。圖／南投縣政府提供

南投縣115學年度中小學暨附設幼兒園教師聯合甄選初試今在旭光高中舉行，副縣長王瑞德（左2）巡視考場。圖／南投縣政府提供

南投縣115學年度中小學暨附設幼兒園教師聯合甄選初試今在旭光高中舉行，副縣長王瑞德（中）巡視考場。圖／南投縣政府提供