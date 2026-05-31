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太空夢從校園升空！新北首辦國中小學生太空火箭營

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
同學參加育樂營可動手做火箭、認識衛星，探索太空科技並培養科學興趣。圖／新北市教育局提供
同學參加育樂營可動手做火箭、認識衛星，探索太空科技並培養科學興趣。圖／新北市教育局提供

想親手發射火箭、探索太空奧秘嗎？新北市今年暑假首度開設「星際啟航：航空與火箭的秘密」太空火箭系列育樂營，邀請國中小學生從紙火箭、水火箭到感測器與簡易燃料火箭實作，一步步探索火箭升空背後的科學原理，透過動手操作與發射體驗認識航太科技，開啟探索太空世界的第一步。

新北教育局表示，今年適逢火箭研究先驅戈達德（Robert H.Goddard）發射液態燃料火箭100周年，新北市以「Dream夢想、Development發展、Docking連結」為推動架構，逐步建構跨學制太空科技人才培育鏈。

國小組「火箭探索體驗課程」7月2日起在正德國中、明志國中、佳林國中及樟樹國際實中等4校職探中心辦理，課程從火箭故事、紙模型設計到水火箭發射，帶領學生理解空氣動力與推進原理；國中組「火箭應用課程」7月22日在樟樹國際實中登場，結合航太產業趨勢、壓力感測器、加速度計及姿態感測器等內容，引導學生認識太空工程設計中的測試、修正與優化歷程。

新北市太空火箭課程種子教師王靖翔說，太空火箭課程最迷人之處，在於每一次發射都可能產生新的挑戰，這些問題與變化正是科學探索的起點。學生在反覆嘗試中學會觀察、假設、驗證與修正，將課本中的力學、空氣動力與科技應用，轉化成看得見的飛行軌跡，也從中認識航太科技等新興產業，拓展生涯探索視野。

承辦新空科技人才培育計畫的樟樹國際實中校長林浩吉指出，學校期盼將太空教育轉化為國中小學生都能親近的職業試探。當孩子親手操作火箭、感測器與發射測試時，太空工程、衛星研發及航太科技不再遙不可及，而是可以被理解、被想像，甚至成為未來努力方向的夢想職涯。

即日起可至「新北市中小學寒暑期育樂營」網站查詢資訊報名。

https://camp.ntpc.edu.tw/jsp/act_register/ACTMangAction.do?method=ActMang_PhoneCamp&schno=019999

後續將在11月3日至4日辦「太空火箭百年教育展」，引領學生從想像太空、理解太空到實作太空，逐步培養迎向未來科技產業所需的探索力與行動力。

育樂營鼓勵學子透過研究觀察水火箭，學習飛行原理與科學實作。圖／新北市教育局提供
育樂營鼓勵學子透過研究觀察水火箭，學習飛行原理與科學實作。圖／新北市教育局提供

「新北教育一號」衛星火箭模型展示，代表新北建構太空科技人才培育鏈，帶領學生從校園啟航探索航太科技。圖／新北市教育局提供
「新北教育一號」衛星火箭模型展示，代表新北建構太空科技人才培育鏈，帶領學生從校園啟航探索航太科技。圖／新北市教育局提供

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