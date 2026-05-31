阿里港老街田調到實境解迷闖關 屏東玉田國小帶孩子發現家鄉故事

屏東縣里港鄉玉田國小推動走讀庄頭，師生們走訪里港老街、鄉內信仰中心雙慈宮、福德祠等，從一開始「沿街尋聲紀錄」，到老店訪談編輯刊物，今年將前2年田調成果，轉化街區實境解謎遊戲，畢業國高中校友返校帶領學弟妹們，學生分享，「看見家鄉不同面貌，原來平凡事物，也很有故事」。

「老師，今天的任務是什麼？」玉田國小參與實境解謎學生們，看到玉田國小老師張哲維興奮的問。張哲維說，走讀庄頭是校本課程，透過本土文史營隊，帶領學生從不同角度認識家鄉，跨領域也連3年與大同高中青年軍社團師生合作，今年由國高中校友當關主，讓「阿里港青年軍」大手拉小手帶領學弟妹。

「大家都在談青年返鄉、留鄉，但若沒有從小扎根，如何對家鄉有共鳴？」老師張哲維說，玉田國小是他的母校，他希望將在高中、大學帶營隊經驗，從小學開始認識家鄉歷史、產業變化，展現認同連結，有學生連三年都參加，也有孩子們畢業後主動回來當隊輔。

張哲維說，從一開始聲音紀錄、走訪老店包括鐵店、中藥房、米奶粉、理髮廳等，鄉內全盛時期有8家布裝，如今僅存1家，好在去年訪談，布莊今年打烊，走入歷史，留下文本刊物。

今年將前2年田調素材、數位影像成果納入，設計出阿里港街區實境解謎關卡，張哲維說，在大同高中青年軍陪伴下，帶領16名三到六年級學生們，在歷史街區展開地圖判讀，學習小組決策、分工，路徑闖關，將靜態文史知識轉化解決問題能力，之後也讓學生們透過AI設計相同邏輯的解謎題目，作為下屆學弟妹們闖關題材。

大同高中高中部三年級陳泊諺說，他是玉田國小畢業也是大同青年軍成員，參加三年「這是一件很棒事情！」，平常忽略的事物才發現不平凡。玉田國小五年級黃子芯說，學習不是只有在課本，闖關實地走訪，看見產業面貌，走訪中藥房，看到早期秤藥材工具，感到驚訝。

玉田國小校長王照仁說，走讀庄頭校本課程，整合各領域師資，讓「里港地方學」從教師推動到成為體制內教育共識。「讓教育成為地域振興最真實底氣！」張哲維說，也吸引未曾合作歷史街區店家主動表達參與，閱覽里港鄉過去、現在與未來。

走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是福德祠，要利用指南針分辨出東南西北，並擺上玄武、青龍、百虎與朱雀的相對應方位。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，來到里港鄉內中藥房，中藥房老闆娘向學生們介紹早期秤藥材的器具。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是里港郵便局，要用摩斯密碼解謎出郵遞區號。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是里港郵便局，要用摩斯密碼解謎出郵遞區號。記者劉星君／攝影

學生們開始闖關時，會先拿到一張圖卡，根據圖卡按圖索驥找到所在關卡位置之後展開解謎實境任務，這是里港鄉老店米奶粉。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，來到里港鄉內中藥房，中藥房老闆娘向學生們介紹中藥房的歷史。記者劉星君／攝影

學生們開始闖關時，會先拿到一張圖卡，根據圖卡按圖索驥找到所在關卡位置之後展開解謎實境任務，這是里港鄉老店米奶粉。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，玉田國小代理教師張哲維（左一）負責福德祠關主，這一關任務是利用指南針分辨出東南西北，並擺上玄武、青龍、百虎與朱雀的相對應方位。記者劉星君／攝影

關主大家說明闖關任務，來到米奶粉店家，大家要猜猜看米奶粉的神秘配方有哪些。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，學生們拿著線索任務卡後，從學校出發闖關。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是里港郵便局，要用摩斯密碼解謎出郵遞區號。記者劉星君／攝影

學生們開始闖關時，會先拿到一張圖卡，根據圖卡按圖索驥找到所在關卡位置之後展開解謎實境任務。記者劉星君／攝影