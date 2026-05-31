快訊

疑為滿足私慾 63歲翁闖國北教女廁裝針孔偷拍、羈押禁見

九合一風雲／沈伯洋迷因化 聲量勝蔣萬安能變選票？

教授模擬器／影響因子凌駕育才 大學評鑑逼師生變生產線

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里港老街田調到實境解迷闖關 屏東玉田國小帶孩子發現家鄉故事

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是福德祠，要利用指南針分辨出東南西北，並擺上玄武、青龍、百虎與朱雀的相對應方位。記者劉星君／攝影
走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是福德祠，要利用指南針分辨出東南西北，並擺上玄武、青龍、百虎與朱雀的相對應方位。記者劉星君／攝影

屏東縣里港鄉玉田國小推動走讀庄頭，師生們走訪里港老街、鄉內信仰中心雙慈宮、福德祠等，從一開始「沿街尋聲紀錄」，到老店訪談編輯刊物，今年將前2年田調成果，轉化街區實境解謎遊戲，畢業國高中校友返校帶領學弟妹們，學生分享，「看見家鄉不同面貌，原來平凡事物，也很有故事」。

「老師，今天的任務是什麼？」玉田國小參與實境解謎學生們，看到玉田國小老師張哲維興奮的問。張哲維說，走讀庄頭是校本課程，透過本土文史營隊，帶領學生從不同角度認識家鄉，跨領域也連3年與大同高中青年軍社團師生合作，今年由國高中校友當關主，讓「阿里港青年軍」大手拉小手帶領學弟妹。

「大家都在談青年返鄉、留鄉，但若沒有從小扎根，如何對家鄉有共鳴？」老師張哲維說，玉田國小是他的母校，他希望將在高中、大學帶營隊經驗，從小學開始認識家鄉歷史、產業變化，展現認同連結，有學生連三年都參加，也有孩子們畢業後主動回來當隊輔。

張哲維說，從一開始聲音紀錄、走訪老店包括鐵店、中藥房、米奶粉、理髮廳等，鄉內全盛時期有8家布裝，如今僅存1家，好在去年訪談，布莊今年打烊，走入歷史，留下文本刊物。

今年將前2年田調素材、數位影像成果納入，設計出阿里港街區實境解謎關卡，張哲維說，在大同高中青年軍陪伴下，帶領16名三到六年級學生們，在歷史街區展開地圖判讀，學習小組決策、分工，路徑闖關，將靜態文史知識轉化解決問題能力，之後也讓學生們透過AI設計相同邏輯的解謎題目，作為下屆學弟妹們闖關題材。

大同高中高中部三年級陳泊諺說，他是玉田國小畢業也是大同青年軍成員，參加三年「這是一件很棒事情！」，平常忽略的事物才發現不平凡。玉田國小五年級黃子芯說，學習不是只有在課本，闖關實地走訪，看見產業面貌，走訪中藥房，看到早期秤藥材工具，感到驚訝。

玉田國小校長王照仁說，走讀庄頭校本課程，整合各領域師資，讓「里港地方學」從教師推動到成為體制內教育共識。「讓教育成為地域振興最真實底氣！」張哲維說，也吸引未曾合作歷史街區店家主動表達參與，閱覽里港鄉過去、現在與未來。

走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是福德祠，要利用指南針分辨出東南西北，並擺上玄武、青龍、百虎與朱雀的相對應方位。記者劉星君／攝影
走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是福德祠，要利用指南針分辨出東南西北，並擺上玄武、青龍、百虎與朱雀的相對應方位。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，來到里港鄉內中藥房，中藥房老闆娘向學生們介紹早期秤藥材的器具。記者劉星君／攝影
走讀庄頭到變身街區實境解謎，來到里港鄉內中藥房，中藥房老闆娘向學生們介紹早期秤藥材的器具。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是里港郵便局，要用摩斯密碼解謎出郵遞區號。記者劉星君／攝影
走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是里港郵便局，要用摩斯密碼解謎出郵遞區號。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是里港郵便局，要用摩斯密碼解謎出郵遞區號。記者劉星君／攝影
走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是里港郵便局，要用摩斯密碼解謎出郵遞區號。記者劉星君／攝影

學生們開始闖關時，會先拿到一張圖卡，根據圖卡按圖索驥找到所在關卡位置之後展開解謎實境任務，這是里港鄉老店米奶粉。記者劉星君／攝影
學生們開始闖關時，會先拿到一張圖卡，根據圖卡按圖索驥找到所在關卡位置之後展開解謎實境任務，這是里港鄉老店米奶粉。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，來到里港鄉內中藥房，中藥房老闆娘向學生們介紹中藥房的歷史。記者劉星君／攝影
走讀庄頭到變身街區實境解謎，來到里港鄉內中藥房，中藥房老闆娘向學生們介紹中藥房的歷史。記者劉星君／攝影

學生們開始闖關時，會先拿到一張圖卡，根據圖卡按圖索驥找到所在關卡位置之後展開解謎實境任務，這是里港鄉老店米奶粉。記者劉星君／攝影
學生們開始闖關時，會先拿到一張圖卡，根據圖卡按圖索驥找到所在關卡位置之後展開解謎實境任務，這是里港鄉老店米奶粉。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，玉田國小代理教師張哲維（左一）負責福德祠關主，這一關任務是利用指南針分辨出東南西北，並擺上玄武、青龍、百虎與朱雀的相對應方位。記者劉星君／攝影
走讀庄頭到變身街區實境解謎，玉田國小代理教師張哲維（左一）負責福德祠關主，這一關任務是利用指南針分辨出東南西北，並擺上玄武、青龍、百虎與朱雀的相對應方位。記者劉星君／攝影

關主大家說明闖關任務，來到米奶粉店家，大家要猜猜看米奶粉的神秘配方有哪些。記者劉星君／攝影
關主大家說明闖關任務，來到米奶粉店家，大家要猜猜看米奶粉的神秘配方有哪些。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，學生們拿著線索任務卡後，從學校出發闖關。記者劉星君／攝影
走讀庄頭到變身街區實境解謎，學生們拿著線索任務卡後，從學校出發闖關。記者劉星君／攝影

走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是里港郵便局，要用摩斯密碼解謎出郵遞區號。記者劉星君／攝影
走讀庄頭到變身街區實境解謎，這一關是里港郵便局，要用摩斯密碼解謎出郵遞區號。記者劉星君／攝影

學生們開始闖關時，會先拿到一張圖卡，根據圖卡按圖索驥找到所在關卡位置之後展開解謎實境任務。記者劉星君／攝影
學生們開始闖關時，會先拿到一張圖卡，根據圖卡按圖索驥找到所在關卡位置之後展開解謎實境任務。記者劉星君／攝影

老街

延伸閱讀

「萬華安居」社宅變教材 華江國小學生化身小小規劃師

馬祖介壽國中小附幼化身小天使 大同之家送蔬菜

桃園蚵間國小70年全國唯一閱讀最高認證 連3年閱讀典範

路口守護學童32年風雨無阻 嘉北國小楊蕙蓉獲嘉市府表揚

相關新聞

生活英語以劇場形式生動呈現 新北學子敢開口展自信

新北市5月辦理國小英語讀者劇場比賽東、中、西區賽，共計228隊、155校參與，經過一番激戰，有6校抱回特優、13校獲優等，17校取得佳作。

校園新鮮事／大手拉小手走讀庄頭 玉田國小實境解謎里港故事

屏東縣里港鄉玉田國小推動走讀庄頭，師生走訪老街、鄉內信仰中心雙慈宮、福德祠等地，從最初的沿街尋聲紀錄，到老店訪談、編輯刊物，最後將前兩年田調成果轉化街區實境解謎遊戲，學生分享家鄉不同面貌，「原來平凡事物也很有故事」。

彰化太空探索熱村上國小辦體驗營 操作無人機、空氣火箭送證書

彰化縣掀起太空探索熱潮，大村鄉村上國小今舉辦太空科技親子體驗營，開放外校親子參加，吸引彰化市、田中鎮、竹塘鄉等十多個鄉鎮的小學生和家長參觀和體驗；多名家長表示，AI科技爆發下一代的競爭更激烈，帶孩子來看看，希望孩子找到未來發展的更多選擇。

不只升學結果 更重視終身學習能力 新北康橋高中 培養孩子走出自己的路

當升學不再只有單一標準，家長更關心的，是孩子是否能在學習中找到方向，並具備面對未來的能力。康橋國際學校以全人教育為核心，透過系統化課程設計與完善輔導機制，陪伴學生在探索中認識自己，逐步走出屬於自己的升學路徑…

高雄某準公幼傳疑似幼兒間性侵 社會局：已派社工介入

高雄市某準公共幼兒園傳出疑似校園幼兒性侵害事件，一名受害女童的家屬今出面指控，指稱女童遭到同班男同學強行「指侵」，且事發當下校方疏於查證，反倒責備受害女童，高雄市社會局表示，家防中心已接獲通報並派員介入，後續將全力提供司法偵訊陪同、法律與心理諮商等協助。

走過127年歷史 中壢國小新設活動中心、操場今啟用

桃園市中壢國小已有127年歷史，從日治時期就創立至今，桃園市政府推動校舍更新工程，今天舉辦操場及活動中心啟用儀式，桃園市長張善政表示，這是完成中壢國小校舍工程最後一塊拼圖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。