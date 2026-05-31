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校園新鮮事／大手拉小手走讀庄頭 玉田國小實境解謎里港故事

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
玉田國小將走讀化作實境解謎，左為代理教師張哲維。記者劉星君／攝影
玉田國小將走讀化作實境解謎，左為代理教師張哲維。記者劉星君／攝影

屏東縣里港鄉玉田國小推動走讀庄頭，師生走訪老街、鄉內信仰中心雙慈宮、福德祠等地，從最初的沿街尋聲紀錄，到老店訪談、編輯刊物，最後將前兩年田調成果轉化街區實境解謎遊戲，學生分享家鄉不同面貌，「原來平凡事物也很有故事」。

「老師，今天的任務是什麼？」參與實境解謎的玉田學生興奮地向老師張哲維發問。大同高中高三生陳泊諺是玉田校友，曾連三年參加走讀庄頭，發現平常忽略的事物醞藏著不平凡。玉田國小五年級黃子芯說，闖關遊戲帶大家實地走訪產業，「原來學習不是只在課本」。

張哲維說，走讀庄頭是校本課程，透過文史營隊帶學生從不同角度認識家鄉，連三年與大同高中青年軍社團合作，今年由國、高中校友當關主，大手拉小手帶領玉田學弟妹。

「大家都在談青年返鄉、留鄉，若沒從小扎根，如何對家鄉有共鳴。」也畢業於玉田國小的張哲維，希望導入自己在高中、大學帶營隊的經驗，帶學生從小學起便認識家鄉歷史、產業變化。他說，鄉內全盛時期有八家布莊，僅存的一家今年打烊，「好在去年有訪談，留下文本紀錄」。

今年學校開發出里港街區實境解謎關卡，將靜態文史知識轉化解決問題能力，之後也讓學生透過AI設計相同邏輯的解謎題目，作為下屆學弟妹闖關題材。校長王照仁說，走讀庄頭課程整合各領域師資，「讓教育成為地域振興最真實底氣」。

屏東 AI 青年

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