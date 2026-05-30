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彰化太空探索熱村上國小辦體驗營 操作無人機、空氣火箭送證書

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣村上舉辦太空科技親子體驗營，校長頒發證書給學童。記者簡慧珍／攝影
彰化縣村上舉辦太空科技親子體驗營，校長頒發證書給學童。記者簡慧珍／攝影

彰化縣掀起太空探索熱潮，大村鄉村上國小今舉辦太空科技親子體驗營，開放外校親子參加，吸引彰化市、田中鎮、竹塘鄉等十多個鄉鎮的小學生和家長參觀和體驗；多名家長表示，AI科技爆發下一代的競爭更激烈，帶孩子來看看，希望孩子找到未來發展的更多選擇。

彰化縣政府指導，村上國小和國家太空中心合作策劃「智慧科技潮 探索太空夢」，今在村上活動中心和操場開辦體驗營，村上自然科老師及校外專家、國家太空中心人員，解說無人機、空氣火箭的原理和構造，小朋友觀察無人機，在活動中心內操作起降，空氣火箭操作移師操場，拉扯手動機構即「碰」一聲發射到數公尺外。

學童對無人機、空氣火箭都很感興趣，操作完後仍「愛不釋手」，拿著詢問老師和專家有關無人機的弱點，甚至問到戰場上無人機有什麼貢獻，及空氣火箭的功能「升級」會變成什麼火箭，老師和專家一一回答；家長看到孩子好學都感到欣慰，並表示，AI科技爆發，進步一日千里，父母以前學的知識一定跟不上，帶孩子參加太空探索科學，藉由學習和實做可開拓視野，為日後發展找到更多選擇，或許今天接觸的就是以後的工作。

彰化縣政府、和美鎮公所都舉辦太空探索活動，村上校長黃宏田說，太空知識廣泛應用在生活中，從GPS定位、衛星傳輸訊息、手機通訊、天氣預報、跨國直播等不一而足，學生從小探索太空知識有助了解生活科技，並透過跟父母一起體驗活動加深印象，達到親子共學也促進親子感情，今通過操作體驗的小朋友可獲證書，留下學習歷程美好記錄。

太空 火箭 無人機 彰化縣

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