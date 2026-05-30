影／高級中等學校儀隊決賽 港明高中蟬聯冠軍

國防部今天舉辦第9屆全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表，歷經北、中、南三區初賽選拔後，共有9所高中職學校一同晉級決賽，最終由台南港明高中奪得本屆冠軍，這也是港明高中連霸冠軍的殊榮。國防部長顧立雄也全程觀賽，比賽舞台周圍也展出刺針飛彈發射系統、無人飛行載具等軍事產品。

針對美國國防部長赫塞斯今天在香格里拉對話發表說，演說內容並未提到台灣。國防部長顧立雄賽前受訪表示，赫塞斯的演說仍然強調與區域夥伴共同分擔責任，我方也會善盡維護台海和平穩定的責任。

針對美國國防部長赫塞斯今天在香格里拉對話發表說，演說內容並未提到台灣。國防部長顧立雄（右）賽前受訪表示，赫塞斯的演說仍然強調與區域夥伴共同分擔責任，我方也會善盡維護台海和平穩定的責任。記者葉信菉／攝影

國防部今天舉辦第9屆全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表，歷經北、中、南三區初賽選拔後，共有9所高中職學校一同晉級決賽，最終由台南港明高中奪得本屆冠軍。記者葉信菉／攝影