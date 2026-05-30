影／高級中等學校儀隊決賽 港明高中蟬聯冠軍

國防部今天舉辦第9屆全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表，歷經北、中、南三區初賽選拔後，共有9所高中職學校一同晉級決賽，最終由台南港明高中奪得本屆冠軍，這也是港明高中連霸冠軍的殊榮。國防部長顧立雄也全程觀賽，比賽舞台周圍也展出刺針飛彈發射系統、無人飛行載具等軍事產品。
針對美國國防部長赫塞斯今天在香格里拉對話發表說，演說內容並未提到台灣。國防部長顧立雄賽前受訪表示，赫塞斯的演說仍然強調與區域夥伴共同分擔責任，我方也會善盡維護台海和平穩定的責任。
高雄市某國小一名自然科資深教師在校內墜樓身亡，引發家長濫訴、失控學生壓垮第一線基層的質疑聲浪，網路流言瀰漫「生霸凌師」、「家長狂打1999檢舉」、「校事會議逼死教師」等相關討論，以及校長未跟教師站同陣線的作風也遭點名，面對連日來的輿論延燒，該校王姓校長今發出千字文公開信，除駁斥網路謠言皆非事實，更說自己「問心無愧」。
當升學不再只有單一標準，家長更關心的，是孩子是否能在學習中找到方向，並具備面對未來的能力。康橋國際學校以全人教育為核心，透過系統化課程設計與完善輔導機制，陪伴學生在探索中認識自己，逐步走出屬於自己的升學路徑…
高雄市某準公共幼兒園傳出疑似校園幼兒性侵害事件，一名受害女童的家屬今出面指控，指稱女童遭到同班男同學強行「指侵」，且事發當下校方疏於查證，反倒責備受害女童，高雄市社會局表示，家防中心已接獲通報並派員介入，後續將全力提供司法偵訊陪同、法律與心理諮商等協助。
桃園市中壢國小已有127年歷史，從日治時期就創立至今，桃園市政府推動校舍更新工程，今天舉辦操場及活動中心啟用儀式，桃園市長張善政表示，這是完成中壢國小校舍工程最後一塊拼圖。
AI走進資優教育，也讓孩子的獨立研究出現更多創新可能。新北市教育局近日辦「114學年度國小一般智能資優學生獨立研究研討會」，從初審179件作品中遴選96件優秀成果發表。學生從生活觀察出發，結合AI科技、資料分析與實作驗證，把好奇心轉化為研究行動，展現新北資優教育強調的自主探究與問題解決能力。
新北市環保局延續多年的「環保小局長12堂課－環保行動小公民」登場，副市長劉和然與環保小局長面對面對談，聆聽小局長們分享一年來參與「育樂營」、「淨零出任務」、「一日清潔隊長」、「小小水質守門員」及「環保小柯南」等系列課程的生豐碩成果，也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。
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