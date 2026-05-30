不只升學結果 更重視終身學習能力 新北康橋高中 培養孩子走出自己的路

當升學不再只有單一標準，家長更關心的，是孩子是否能在學習中找到方向，並具備面對未來的能力。康橋國際學校以全人教育為核心，透過系統化課程設計與完善輔導機制，陪伴學生在探索中認識自己，逐步走出屬於自己的升學路徑。

康橋秀岡校區學生展現創新思維與探索精神，在多元實作中累積面對未來的競爭力。圖／康橋提供

從科展到國際競賽 綻放學習成果

2026年，位於新店的康橋秀岡校區學生展現多元學習歷程的成優勢，在國內外升學表現亮眼。中學部吳卓翰同學以雙軌升學為目標，不僅申請國內台大、政大及陽交大等頂尖大學科系，同時亦獲得香港中文大學新聞學系與語言學系錄取。回顧其歷程，從國中階段以化學科展榮獲新北市第一名並入選國展，到高中延伸至歷史與地理等人文領域，並於國際歷史競賽與地理奧林匹亞競賽中持續累積成果，逐步建立跨領域視野。

從競賽到公益實踐 逐步累積成長經驗

榮獲2025年經濟奧林匹亞銀牌的國際部黃禹綸同學，則收到美國萊斯大學商學院等多所國外名校錄取。在學習過程中，他從不同領域探索出發，最終在經濟領域找到方向，並將興趣轉化為具體行動。10年級時，他創立英語教學平台，長期服務視障與清寒學生，協助80多位學生穩定獲取學習資源，這份實踐經驗不僅讓他深化對商學社會價值的理解，更展現了學術以外的人文關懷與領導特質。

康橋秀岡校區管弦樂團學生在課業與練習間取得平衡，堅持不懈終登國家音樂廳。圖／康橋提供

中外師授課 彈性選課形塑未來方向

在康橋，學生的學習不被侷限於單一標準，而是在多元課程與真實經驗的交織中，逐步形塑未來的方向。學校導入接近大學的選課制度，由中外師共同授課，提供包括國際議題、程式設計、商業與金融等多元選修課程，學生可透過彈性選課機制調整學習路徑。

康橋為每位中學生量身打造升學規劃，透過課程諮詢與彈性選修，引導學生探索興趣。圖／康橋提供

專屬升學輔導老師 長期陪伴提供建議

此外，每位學生皆有專屬升學輔導老師，從學習歷程的累積到申請策略，提供長期陪伴與專業建議，協助學生將興趣轉化為具體成果，在面對未來選擇時更具信心。

對家長而言，升學成果固然重要，但更關鍵的是孩子是否具備持續學習與自我調整的終身能力。康橋所重視的，正是這樣的長期養成。當孩子在過程中學會思考與行動，未來的路便不再只是被選擇，而是具備主動定義方向的核心能力。

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