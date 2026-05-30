高雄某準公幼傳疑似幼兒間性侵 社會局：已派社工介入

高雄市某準公共幼兒園傳出疑似校園幼兒性侵害事件，一名受害女童的家屬今出面指控，指稱女童遭到同班男同學強行「指侵」，且事發當下校方疏於查證，反倒責備受害女童，高雄市社會局表示，家防中心已接獲通報並派員介入，後續將全力提供司法偵訊陪同、法律與心理諮商等協助。

園方強調，有將案件向教育局通報，且家長也已帶小朋友驗傷，警方也有前來調閱監視器。園長指出，當天情況是小朋友用完餐後，要刷牙洗漱，小男生有用手拍了小女生的臀部及戳臀部的情況，當晚深夜家長就已有傳訊息了解，園方一直都很積極處理。目前已社工已介入，且將兩位小朋友分班，不會在同一間教室裡面上課，老師也會加強宣導小朋友身體自主權，不可以去碰觸別人的身體。

據受害女童家屬指出，事發生於5月25日，女童放學返家盥洗時，因私密處劇烈疼痛而大聲哀嚎，家長驚覺有異詳細追問，女童才哭訴在學校遭到一名男童從背後襲擊，並以手指強行侵害私密處，女童當時雖大聲斥責並表明身體不適，但對方隨後竟二度施暴後逃離，造成女童私密處紅腫受傷。

家屬表示，26日一早，隨即帶女童前往醫院就醫並進行驗傷，經醫師評估傷勢後，認定涉嫌構成性侵害，院方隨即依法向警政及社會局通報。

家屬痛心表示，女童受審當下曾向聞聲趕來的隨班老師反映，但男童當場否認，老師在未釐清真相前，反倒責備女童大聲吵鬧，男童事後甚至出言恐嚇女童「不准告訴父母，不然就打死妳」，導致女童因恐懼不敢第一時間向父母反映。

家屬指出，涉案男童過去就曾有尾隨上廁所、在校拍打其他女童等不當行為，當時校方皆以「不是故意的」輕帶過去，直到此次醫院依法通報、調閱園所監視器畫面罪證確鑿，令受害家屬質疑園方與加害方家長起初態度消極、意圖包庇。

據了解，原本活潑開朗的女童，自事件發生後身心遭受重創，出現嚴重創傷後壓力症狀，包括驚恐、反胃想吐、失眠及夜間驚醒，甚至畏懼上學，日常生活皆需家長寸步不離陪同。

高雄市社會局回應，接獲責任通報後已於第一時間指派社工介入處理，後續將由專業社工全程陪同被害女童進行司法偵訊，並全力提供被害家庭法律諮助、心理諮商等資源協助。