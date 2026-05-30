快訊

正取變備取？東吳大學申請入學2系出包「近百位學生成績遭算錯」 校方致歉

長輩過世留逾4000萬遺產…這家人「少做一件事」慘吞77萬元罰鍰、訴願也沒用

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄某準公幼傳疑似幼兒間性侵 社會局：已派社工介入

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市某準公共幼兒園傳出疑似校園幼兒性侵害事件。 情境示意圖／Ingimage
高雄市某準公共幼兒園傳出疑似校園幼兒性侵害事件。 情境示意圖／Ingimage

高雄市某準公共幼兒園傳出疑似校園幼兒性侵害事件，一名受害女童的家屬今出面指控，指稱女童遭到同班男同學強行「指侵」，且事發當下校方疏於查證，反倒責備受害女童，高雄市社會局表示，家防中心已接獲通報並派員介入，後續將全力提供司法偵訊陪同、法律與心理諮商等協助。

園方強調，有將案件向教育局通報，且家長也已帶小朋友驗傷，警方也有前來調閱監視器。園長指出，當天情況是小朋友用完餐後，要刷牙洗漱，小男生有用手拍了小女生的臀部及戳臀部的情況，當晚深夜家長就已有傳訊息了解，園方一直都很積極處理。目前已社工已介入，且將兩位小朋友分班，不會在同一間教室裡面上課，老師也會加強宣導小朋友身體自主權，不可以去碰觸別人的身體。

據受害女童家屬指出，事發生於5月25日，女童放學返家盥洗時，因私密處劇烈疼痛而大聲哀嚎，家長驚覺有異詳細追問，女童才哭訴在學校遭到一名男童從背後襲擊，並以手指強行侵害私密處，女童當時雖大聲斥責並表明身體不適，但對方隨後竟二度施暴後逃離，造成女童私密處紅腫受傷。

家屬表示，26日一早，隨即帶女童前往醫院就醫並進行驗傷，經醫師評估傷勢後，認定涉嫌構成性侵害，院方隨即依法向警政及社會局通報。

家屬痛心表示，女童受審當下曾向聞聲趕來的隨班老師反映，但男童當場否認，老師在未釐清真相前，反倒責備女童大聲吵鬧，男童事後甚至出言恐嚇女童「不准告訴父母，不然就打死妳」，導致女童因恐懼不敢第一時間向父母反映。

家屬指出，涉案男童過去就曾有尾隨上廁所、在校拍打其他女童等不當行為，當時校方皆以「不是故意的」輕帶過去，直到此次醫院依法通報、調閱園所監視器畫面罪證確鑿，令受害家屬質疑園方與加害方家長起初態度消極、意圖包庇。

據了解，原本活潑開朗的女童，自事件發生後身心遭受重創，出現嚴重創傷後壓力症狀，包括驚恐、反胃想吐、失眠及夜間驚醒，甚至畏懼上學，日常生活皆需家長寸步不離陪同。

高雄市社會局回應，接獲責任通報後已於第一時間指派社工介入處理，後續將由專業社工全程陪同被害女童進行司法偵訊，並全力提供被害家庭法律諮助、心理諮商等資源協助。

高雄 社會局 性侵

延伸閱讀

男誘女童自拍不雅照 恐嚇逼視訊遭判4年半

海線某國中驚傳霸凌！家長痛訴「女學生集體自殘」 教育局緊急介入

高雄教師墜樓不治 工會籲正視「怪獸家長」及校園管教體制失能

恐怖亂倫！50歲男性侵女兒產女…他又帶走10歲「外孫女」性侵2年懷孕

相關新聞

資深教師墜樓亡疑「被請假3個月」 校長發千字文駁斥：我問心無愧

高雄市某國小一名自然科資深教師在校內墜樓身亡，引發家長濫訴、失控學生壓垮第一線基層的質疑聲浪，網路流言瀰漫「生霸凌師」、「家長狂打1999檢舉」、「校事會議逼死教師」等相關討論，以及校長未跟教師站同陣線的作風也遭點名，面對連日來的輿論延燒，該校王姓校長今發出千字文公開信，除駁斥網路謠言皆非事實，更說自己「問心無愧」。

高雄某準公幼傳疑似幼兒間性侵 社會局：已派社工介入

高雄市某準公共幼兒園傳出疑似校園幼兒性侵害事件，一名受害女童的家屬今出面指控，指稱女童遭到同班男同學強行「指侵」，且事發當下校方疏於查證，反倒責備受害女童，高雄市社會局表示，家防中心已接獲通報並派員介入，後續將全力提供司法偵訊陪同、法律與心理諮商等協助。

走過127年歷史 中壢國小新設活動中心、操場今啟用

桃園市中壢國小已有127年歷史，從日治時期就創立至今，桃園市政府推動校舍更新工程，今天舉辦操場及活動中心啟用儀式，桃園市長張善政表示，這是完成中壢國小校舍工程最後一塊拼圖。

AI成資優生研究神隊友！新北96件獨立研究成果展現自主探究力

AI走進資優教育，也讓孩子的獨立研究出現更多創新可能。新北市教育局近日辦「114學年度國小一般智能資優學生獨立研究研討會」，從初審179件作品中遴選96件優秀成果發表。學生從生活觀察出發，結合AI科技、資料分析與實作驗證，把好奇心轉化為研究行動，展現新北資優教育強調的自主探究與問題解決能力。

期勉環保小局長 劉和然：每個微小行動都能匯聚成改變城市力量

新北市環保局延續多年的「環保小局長12堂課－環保行動小公民」登場，副市長劉和然與環保小局長面對面對談，聆聽小局長們分享一年來參與「育樂營」、「淨零出任務」、「一日清潔隊長」、「小小水質守門員」及「環保小柯南」等系列課程的生豐碩成果，也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。

通學廊道、交通安全教育雙管齊下 桃園國中小周邊事故率降15%創新低

為降低交通事故率，桃園市警察局交通大隊推行交通安全扎根教育，及市府推動通學廊道改善工程，數據統計，近4年國中、小周邊500公尺範圍內的交通事故件數逐年下降，2025年創近年新低，較2022年大幅減少14.7%，死傷人數亦同步降低13.7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。